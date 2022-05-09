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跌不停！資深分析師今年績效 意外慘輸新手護理師

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

研究股市十多年的專家遇到熊市賣壓，表現不如新手？分析師陳相州分享一件趣事，他今年的績效輸給一位開戶不滿2年的眼科護理師，原來是因為對方「一個動作」躲過外資大倒貨。

分析師陳相州於臉書「股添樂 股市新觀點」發文指出，他縱橫股海十多年，為了證明「投資不是資歷越深越厲害」，便以自身為例，與一位「開戶不滿2年的眼科護理師」比較今年的績效，沒想到專家慘輸新手。

「新手能有如此傑出的績效，令我好奇她所採用的操作策略」，分析師陳相州探究原因，結果發現護理師在年初換了手機，卻不會申請憑證，導致無法下單躲過一劫。

網友紛紛笑回「高招」、「多頭時期，是買了忘記大發；空頭時期，是忘記買的大發」、「十年前笑人只會定存，十年後輸給只會定存」；也有人說「所以最慘的還是今年剛入賭場的小白」、「今年股市非常值得練習選股呀！」、「憑證真的很繁雜」。

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