台股5天下殺近千點 樂活大叔施昇輝喊別慌「先問自己三個問題」

台股昨（27）日續跌341.44點，收在16,303.35點，再創波段低點，短短五日自高點下殺近千點，不少投資人欲哭無淚。向來主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝也在臉書專頁《樂活分享人生》發文，要投資人不要心慌，進出場前要先問自己三個問題。

施昇輝表示，最近一直跌，不妨先問自己3個問題，首先是「你還有錢嗎？還有生活費嗎？還有錢能繼續買嗎？」。第二個是「你對手上套牢的股票有信心嗎？」有的話，就不會怕，就還敢繼續買。第三個是「你的信心來自『知道』，還是『聽說』」？如果是前者，就是真的有信心。他希望大家今天都能安心不焦慮。

有網友超樂觀，「股票漲漲跌跌，只要穩定配息，張數夠多，COVER 我每天生活費，有什麼好擔心！0050+0056或00878＋四大官股金控＋定存，這樣搭配持股，股災來，也沒什麼好害怕！」、「OK啦，大不了套牢。而且只會跌到一點半」、「對我而言，0056越跌越買，存0056最高境界就是不焦慮，買了忘了它！」、「股災來才有好買點、大不了套牢」、「等k<10繼續買，吃飯錢還有啦」。

也有人很沮喪，「我買到646台積電零股我都不想講了」、「已套牢，之前買太快，沒有錢買」、「0050 虧10%」、「不怕，我都住套房，最擔憂的是沒錢買」、「對手上套牢的股票有信心，但對股價沒信心！」。

台股今(28)日開盤上漲47.37點，開盤指數16,350.72點，隨後又震盪；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價530元又震盪，早盤一度跌至523元。