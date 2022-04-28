快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股5天下殺近千點 樂活大叔施昇輝喊別慌「先問自己三個問題」

聯合新聞網 / 綜合報導
樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良攝影／報系資料照
樂齡生活、退休理財知名作家施昇輝。記者林俊良攝影／報系資料照

台股昨（27）日續跌341.44點，收在16,303.35點，再創波段低點，短短五日自高點下殺近千點，不少投資人欲哭無淚。向來主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝也在臉書專頁《樂活分享人生》發文，要投資人不要心慌，進出場前要先問自己三個問題。

施昇輝表示，最近一直跌，不妨先問自己3個問題，首先是「你還有錢嗎？還有生活費嗎？還有錢能繼續買嗎？」。第二個是「你對手上套牢的股票有信心嗎？」有的話，就不會怕，就還敢繼續買。第三個是「你的信心來自『知道』，還是『聽說』」？如果是前者，就是真的有信心。他希望大家今天都能安心不焦慮。

有網友超樂觀，「股票漲漲跌跌，只要穩定配息，張數夠多，COVER 我每天生活費，有什麼好擔心！0050+0056或00878＋四大官股金控＋定存，這樣搭配持股，股災來，也沒什麼好害怕！」、「OK啦，大不了套牢。而且只會跌到一點半」、「對我而言，0056越跌越買，存0056最高境界就是不焦慮，買了忘了它！」、「股災來才有好買點、大不了套牢」、「等k<10繼續買，吃飯錢還有啦」。

也有人很沮喪，「我買到646台積電零股我都不想講了」、「已套牢，之前買太快，沒有錢買」、「0050 虧10%」、「不怕，我都住套房，最擔憂的是沒錢買」、「對手上套牢的股票有信心，但對股價沒信心！」。

台股今(28)日開盤上漲47.37點，開盤指數16,350.72點，隨後又震盪；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價530元又震盪，早盤一度跌至523元。

台股 股票 定存 台積電

延伸閱讀

台積電股價創新低點 他急賣股票網看法不一

台股跳水「死多頭」帳面綠慘 小股東喊：轉當空軍還有救嗎？

和朋友分享股票情報慘套牢 他做「這件事」網讚有情有義

0050跟00878買哪個？ 投資網紅「一串順口溜」獲網友大讚

相關新聞

印股抗跌具高成長潛力 蓄勢待發

今年以來，全球股市受美國加速升息、烏俄戰爭爆發、通膨續創新高、中國大陸疫情再起，封控趨嚴打擊經濟增長疑慮，然而有部分基金...

法說會激勵 半導體今走反彈行情

受到美股昨（27）日反彈激勵，加上聯發科（2454）與聯電（2303）法說會釋出基本面正向消息，今（28）日台股開盤後曾...

疫情造成台股震盪？黃天牧：審慎選股注意風險

立法院財政委員會今天審查「強制汽車責任保險法部分條文修正草案」等案，邀請金管會主委黃天牧列席。針對近來因為疫情升溫造成台...

醫療剛性需求帶動 法人：生技投資可望成防禦投資主流

面對疫後生技商機，各事件驅動之股價效益題材齊放，儘管日前市場波動較大，但頻繁輪動同時代表機會仍存，看準進場投資去處，同步...

台股5天下殺近千點 樂活大叔施昇輝喊別慌「先問自己三個問題」

台股昨（27）日續跌341點，再創波段低點，短短五日自高點下殺近千點，不少投資人欲哭無淚。向來主張佛系存股的「樂活大叔」施昇輝也在臉書專頁《樂活分享人生》發文，點出進場前要先問自己三個問題，引起網友討論。

永豐7-10年中國債 5月31日起終止櫃檯買賣

永豐投信經理的永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF (00838B)受益憑證將自2022年5月31日起終止櫃檯買賣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。