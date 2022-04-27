一開盤認賠殺出！他反手放空4電子股 慘遇翻紅漲停

美股連日重挫拖累台股，「護國神山」台積電收盤下殺至526元，不少個股一開盤就向下跳空3%。有一名股友剛起床見狀，決定認賠4支電子股，順便反手放空，沒想到其中一半翻紅，還有1支一度漲停，他被多空雙巴後嘆「真的好煩，好氣自己」。

今（27）日該股友在PTT發文表示，一早起床看到美國股市又大跌，推測台股將續跌，9點半就把持股欣興、智原、台積電、聯發科全停損，他心想作多不成改做空，趁台股還在高位階，順便放空這4個股，正所謂「留得青山在不怕沒柴燒」。

沒想到，盤中接近10點時，2個股出現逆轉，智原翻紅、欣興一度漲停未鎖死，讓判斷錯誤的他抱怨「真的很幹」、「被多空雙巴真的很不爽」，盛怒之下，他尾盤再加碼放空欣興、智原，賭明天隔日沖賣掉，並向老天哀求「還我一個公道，拜託啦」。

股友早上9點半就把持股欣興、智原、台積電、聯發科全停損，沒料到一半個股翻紅。圖／取自三竹智選股

網友紛紛說「笑死！可以畢業了啦」、「標準被外資洗出場的」、「砍在阿呆谷」、「就是需要你這種韭菜」。不過，其他網友則說，「為什麼不空大盤」、「明天就贏了」、「放到年底你會笑」。

下午外資買超個股出爐，前6大依序為「長榮航、宏達電、亞太電、智原、台亞、欣興」，碰巧該股友與外資對作。