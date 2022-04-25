岳父聽信「未上市股能翻倍賺」 老婆拿走他7成積蓄去投資

炒股風險大，有時若不幸遇上詐騙，很可能被騙光所有積蓄。有網友抱怨，他的岳父告訴老婆可以拿20萬投資一支「未上市股」，而且「一年後會賺一倍」，他一聽就知道是詐騙手法，想不到老婆直接拿了75％的積蓄，也就是15萬給岳父，讓他心都涼了。

一名網友在爆料公社發文表示，他的岳父告訴老婆，有一支「未上市股」一年後可以賺一倍的錢，勸她投資20萬元，他一聽就發現這是詐騙手段，安撫老婆「妳如果覺得他們不會騙妳，那先投資10萬，但我認為不要去投資這種一倍獲利的機會」。

想不到隔天老婆直接提領15萬給他的岳父，連討論都沒有討論，他崩潰表示，夫妻倆所有積蓄也才20萬，老婆直接拿走75％的存款，問她有沒有收據或文件，她還說「因為是未上市股票」所以沒有，讓他直呼心都涼了。

其他網友紛紛留言「恭喜！看到那片綠油油了沒？你以為你是韭菜？不，你是旁邊的肥羊，等著被宰的！」、「未上市就是1000進價賣你10萬阿，業務賣一張就躺一兩個月了，不靴你靴誰？不爽去告他危反證交法，不是券商不得販賣股票！」、「笑死！什麼收據文件都沒有，就算真有賺也沒你的份」。

還有網友留言「『有一檔未上市股票，目前正在募資，是我親戚在裡面上班才推薦的，未來漲的機會非常高...』該不會是相信這種賴詐騙吧！」、「『印股票換鈔票』聽過嗎？空殼公司最愛的手法」。