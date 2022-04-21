和朋友分享股票情報慘套牢 他做「這件事」網讚有情有義

根據金管會證期局統計，截至2021年台灣有954家上市公司，上櫃有790家公司。這麼多檔股票，選投資標的更是大學問。有網友在ptt以「大家會跟朋友分享自己買什麼股票嗎」發文，他問大家買股票賺錢或賠錢，會想和朋友討論嗎？還是都只會報賺錢的那一檔，賠錢的就默默當沒事？

有人樂在分享，「會啊，一起買一起套，然後互相自嘲韭」、「我買阿榮、阿明，我朋友就買萬海，每天互虧」、「會，其實我覺得很不好意思，所以有賺會請他們吃飯」。

也有人覺得不講比較好，「不會啊，等等講了來借錢，徒增困擾」、「我朋友都狂分享別人當沖賺錢資訊叫我去玩，但他自己不玩」、「不要分享，賺了不會請你，套牢會罵死你」。

還有一位網友聊起經驗談，他買了某檔股票跟朋友分享，朋友跟買後，股價漲一波急殺，他考慮要停損，但聽到朋友還套牢就不好意思落跑。直到朋友後來慘賠殺出，網友才跟著賣掉自己的股票。雖然朋友嘴上說要他「不要自責」，但網友表示，「到現在看到朋友還是會有一種不好意思的感覺」。

網友笑，「真有義氣」、「情和義～值千金～好兄弟」、「為什麼要把我的事寫出來」、「你朋友算有良心了，但能懂你過意不去的心情」。