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縮表趨於緊湊！電子股外 股市大戶：買這些能對抗大環境

聯合新聞網 / 老馬
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.疫情、升息、通膨讓市場過度驚慌，多頭的修正在所難免，但各國家的經濟現況沒有那麼悲觀，也沒有明顯衰退現象，現階段投資者需要耐心、信心。

2.不動產 、原物料上游水泥、塑化、造紙、化工乃至鋼鐵、金融業、產品售價可以轉嫁的企業、資產股、REITS都是電子股之外的另類選項。

目前市場充分反映對於未來經濟情勢的悲觀以及通膨的壓力，加上FED幾乎已經確定5月份升息兩碼，縮表動作可能趨於緊湊，環顧四周，很難找到像樣的利多消息提振信心。

回想疫情剛爆發之初，恍如世界末日，全球市場都被拋售，經過幾個月，股市出現報復性反彈。雖然歷史難重來，但是必有類似場景或情緒反應，而有些心得可以供日後投資參考。此時此刻各種陰影籠罩，直接看淡後勢看似是不會錯的判斷，但是果真如此簡單嗎？

情況一直在變，各種商品的價格也不斷調整，先前擔心疫情，後來擔心FED的升息及縮表，再來就是俄烏戰爭延宕，帶動原物料、金屬、能源相關價位飆漲，再度刺激通膨。然而綜觀各國經濟現況，其實沒有那麼悲觀，也沒有明顯衰退，甚至擔心景氣過熱、物價上漲，央行出手升息的動作不斷。

因應通膨、升息，可改變的投資方向

就正常經驗值觀察，股市不大可能陡然轉成空頭走勢，但多頭修正在所難免，而長債殖利率飆升也引起大家恐慌，預料高峰即將反轉下降。這次市場過度驚慌，促使這一波著重成長、享有高本益比的高科技股價激烈修正，股價下跌幅度顯然已超過獲利成長幅度。時間將會給予答案來補償，只是現階段投資者需要耐心、信心。

1.通膨值得大家重新審視投資方向。在電子股之外，不動產 、原物料上游水泥、塑化、造紙、化工，乃至鋼鐵、金融業、產品售價可以轉嫁的企業、資產股、REITS（不動產證券化）都是可考慮的選項。

2.升息環境下，高現金殖利率股會重獲青睞，從這一波電信股的股價猛烈上漲就可以看出端倪，混沌環境下，高股息ETF或是產業龍頭股較有辦法對抗，中小型股會較辛苦。

3.美國仍是這波戰爭的最大受益者，美股的走勢仍是觀察的關鍵。預料本月下旬及下月上旬的企業財報公布，將是接下來的重點。

4.目前價位在低檔，從機率來看，股價易漲難跌。市場瞬息萬變，投資策略也是如此，任何時候都要保持彈性，不能太過僵固。適度保留一點現金迴旋的空間，顯然有其必要，提供各位參考。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

通膨

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