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0050跟00878買哪個？ 投資網紅「一串順口溜」獲網友大讚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友詢問投資理財型Youtuber「柴鼠兄弟」買哪支指數股票型基金較好。圖擷自Facebook
有網友詢問投資理財型Youtuber「柴鼠兄弟」買哪支指數股票型基金較好。圖擷自Facebook

日前有名網友向投資理財型Youtuber「柴鼠兄弟」詢問「0050跟00878到底買哪個好？」引來對方清楚明瞭又不失趣味的回應，也逗笑其餘網友，「哈哈！很棒的順口溜」。

讓網友猶豫不決的0050及00878是指台股指數股票型基金（ETF），前者為成分股包含市值前五十大個股的元大台灣50；後者則是國泰永續高股息，屬於一種重視環境議題、社會責任、公司治理的ETF。

柴鼠兄弟幽默地將2支ETF以數個四字箴言作為標籤，如將元大台灣50形容為「追成長的、心臟大的、護國神山、口袋夠深、便當老店」等等，國泰永續高股息則是「求穩定的、環境永續、前後平均、二萬左右、人氣潛力」等等，最後更補充「無法決定就二個都選」。

追成長的0050、求穩定的878
愛價差的0050、愛配息的878
心臟大的0050、低貝塔的878
買大盤挑0050、重因子買878
護國神山0050、金傳信選878
台股指標0050、環境永續878
低內扣選0050、多題材選878
頭重尾輕0050、前後平均878
半年配選0050、季季配買878
一大七小0050、每季平均878
期權衍生0050、快速填息878
外資臉色0050、散戶信心878
高資節稅0050、綜所五趴878
口袋夠深0050、二萬左右878
愛元大買0050、投國泰選878
便當老店0050、人氣潛力878

文章一出，不少網友表示佩服，「偶像級的柴鼠，太喜歡你們了，yt有用力按訂閱了」、「柴鼠兄弟的親民解釋，實在受過一堆財經專家，詳盡又簡明像詩詞，又兼幽默風趣」、「可以歸納出這麼多種比較基準真的太強大了，請收下我的膝蓋！」

也有網友提供投資的建議，「當然是兩個都買」、「我把台積電換878了，878一年利息來貼補台積電虧損」、「拿這兩個50、878在問的，建議不要碰股票相關的東西，放定存就好，因為你很有可能大家都賺，但你在賠」、「會這樣問的，都是要求穩定又要價差！但真的沒有這種夢幻股。選 878就好了，不然股市雲霄飛車時，心情才不會78」。

理財 ETF 台股

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