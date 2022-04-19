散戶想看分析師報告買股？資深法人交易員教你抓住一重點

投資人如果常看各家證券公司公布的企業分析報告，可能多少懷疑過他們提出的目標股票，包括他們所提出，與現行股價相比，高得離譜的目標股價，以及當股價上漲時，目標股價還會持續上調。但另一方面，當股價下跌時，初期他們還是會維持原本的目標股價，直到股價大跌，甚至到大家覺得已經低到不能再低，才慢半拍的將目標股價下調，這種情況也頻繁發生。那麼，如果依據這樣的企業分析報告投資的話，報酬率和勝率會是多少呢？

通常企業分析報告會顯示12個月的遠期目標股價，意指現在起12個月以內，如果企業的事業發展能夠按部就班執行且達成預期業績，則目標股價就會達成分析內容所示價格。有些企業如果被評斷業績不好或沒有成長，那麼投資法人後續將不會回補。如果對特定個股開始回補並給予目標股價，代表該企業被認定將有所成長，並且業績會變好。這樣一來，目標股價肯定會比現在更高。果真如此，分析報告的核心就在於「是否正確分析了企業的成長性」、「這家企業是否如報告內容所言，在成長的同時也達成了業績？」

由於投資是參照報告內容來進行，因此成敗取決於分析師的實力。分析師可分成專門分析各家企業，或者專精於經濟、匯率等世界宏觀環境兩種類型，而本篇章談及的是分析企業的分析師。

他們所做的這些報告並不是針對散戶，而是旨在提供給法人，並會事先透過講座來說明。如果分析資料無誤，未來企業業績和股價依照預期上漲，那麼分析師的身價也會隨之水漲船高。負責分析某家企業的分析師，會比市場上的任何人都更了解該企業和所屬產業。舉例來說，負責分析電子業的分析師，通常是三星電子或LG電子出身，負責生技製藥業的分析師通常來自生技製藥的財務或公關部門。

當然，也有很多分析師是在擔任一般職員時，就開始接受證券公司研究中心分析訓練。無論是哪種背景，分析師都會有自己負責的板塊，且集中分析該板塊所屬公司。負責化工業的分析師多年來就像回自己家一樣，不斷的拜訪韓國大部分的化工企業，藉以調查那些公司的現在和未來。

據此，即使有些人會貶低他們，但終究沒有市場參與者能比他們更了解那些公司。以結論來看，我們應相信並遵循他們的分析。既然如此，問題是出在哪裡呢？為什麼有許多投資人明明是根據他們的分析資料去進行投資，卻往往虧損大於獲益的原因是什麼？這邊大概有三個問題點需要思考，讓我們找出問題癥結，有效的利用報告吧！

第一點，獲悉報告的時機點。

比起在股價不好的時候，立刻撰文推薦未來發展性不錯的公司，分析師更常在股價開始上漲、出現供需時才發表報告。更差的狀況是，當他們找到好公司且抱持充分信心時，會先將資料提供給身邊的法人，等到法人買進且股價上漲到一定程度時，才會發布正式報告給大多數的投資人。換句話說，我們是在股價已經上漲後才接收到報告的資訊。

買賣時機也很重要。由於公司分析報告中的目標股價大部分為12個月的遠期資訊，區間並不短，股市在這段期間內可能發生很多事件。比如說，明明是家好公司，原本投資它應是正確的決定，可是它的股價卻因市場突然崩盤，也跟著大幅下跌。國際和國內經濟在12個月的期間，可能出現急遽的變化，從而改變公司的未來發展。或者是，報告中呈現的雖然是 12個月遠期指數，但由於因應供需和市場局勢發展，也可能會發生：股價在短短一個月便飆升，甚至超過目標股價的狀況也有可能發生。雖然分析師的分析並沒有錯，然而投資收益方面卻可能會有出乎意料的結果。因此，分析師們時常會說，投資時機是看投資人各自的判斷。

第二點是市場局勢。

前段敘述的分析師主要分析企業價值和提供投資時機，但他們並未同步研究市場局勢，市場上另有專門分析市場局勢的分析師。因此投資人須同時研讀市場局勢報告和企業分析報告，常用術語有「基本面」和「情緒」。儘管企業再怎麼好，市場如果暴跌，股價就會隨之暴跌。儘管企業再怎麼好，若所屬產業景氣不好或是相關產業股出現賣壓，股價就會下跌。

韓國各板塊的供需矛盾頻繁發生，三星電子上漲的話，IT相關產業中，表現不錯的企業股價就會跟著上漲；另一方面，伴隨資金向IT產業流動，生技製藥產業股價就會下跌。當銀行或建設股上漲，KOSDAQ的中小型股就會下跌。或是資金流向出口股時，內需股將出現賣壓下跌。雖然其他國家也會出現同樣的趨勢，不過韓國這種現象特別嚴重。國民年金和外資比例過高的層面下，散戶資金不足，導致出現短期偏向。即使企業的現狀和未來都備受看好，但卻因為市場局勢、產業狀況、供需等原因而下跌時，分析師會如此形容：「雖然『基本面』並無受損，但『情緒』上並不好」。

第三點，材料的事前反映。

時常在分析師的推薦報告公布後，被推薦的股票反而出現賣壓，以致股價下跌。市場流傳著很諷刺的一番話，「當推薦報告出爐的那天，就是要賣出的時候」。根據效率市場假說，對股價會產生影響的所有材料都會反映在股價之上。我們應視其為，分析師掌握的股價上漲材料已經反映在股價，但現實往往並非如此。這是因為報告同時包含了未來的成長，因此只要提出材料，股價應該會給出反應。

股票投資人總是致力於獲取資訊和材料，不過為什麼每當利多報告出現時，股價卻反而下跌呢？雖然理論說明了這是材料的事前反映，但到頭來，終究還是供需的問題。投資人必須假設，自己所獲取的材料與所看到的報告，已經被其他的投資人事先得知，而且已經買進持有。所以當報告問世，股價暫時暴漲後，會在高點出現拋售，股價自然會下跌。

那麼，如何才能有效利用分析師的報告呢？讓我們來思考，能夠克服：時機、市場局勢與材料的事前反映問題的方法。

當以未來成長做為基礎的12個月遠期推薦報告發布後，投資人必須仔細閱讀內容，甚至可以親自訪問該公司或是和股票負責人對話，以評估報告的真實性、客觀性與可信度。而後，隨著我們研讀各項報告所累積的知識，便能事先選擇適合投資的股票，亦即打造專屬自己的投資池。

股票投資的基本流程是，先分析市場局勢，再選擇主導市場的產業，也就是產業週期不錯的類別，然後投資其中的代表個股。就算是在自己投資池內的股票，如果偏離市場局勢和產業類別的選擇，就不該進行投資。另外，在自己的投資池中，如果已經事先在各產業領域中分別先選定好幾支股票，就可以隨時投資適合該時期的個股。 《韓國最強法人交易員的獲利關鍵》。圖／樂金文化提供

假設您想投資當下，正值半導體產業景氣大好，半導體相關股票都在上漲。藉由剛才所說的方式，投資人這時必定已經能做到，事前透過報告和拜訪等方式，將相關企業中較優秀的企業放入自己的投資池，而不會犯下以下的幾種錯誤：一味聽從別人的說法、只會關注股價的走向、投資自己不太了解的企業。也不會在報告一出爐，股價大漲的同時追買，或買進產業狀況不佳的個股。

分析師的報告應該用來選擇想要投資的公司，而不是當作買進股票的依據。分析報告應是我們用來打造投資池的材料，實際買進須由市場局勢、產業現況以及供需來判斷。

(本文摘錄自《韓國最強法人交易員的獲利關鍵》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)