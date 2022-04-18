股票漲跌...背後竟有看不見的手？法人交易員帶你一窺主力背後的神祕機制

股市中人多少都聽過所謂的「小道消息」，那些小道消息可能真的很準，但問題是，當小散戶有機會聽到那些小道消息時，可能都已經太遲了。你或許曾懷疑過，這些消息到底是從哪傳出？真的有人靠這些小道消息賺到錢嗎？讓韓國資深法人交易員告訴你...。

在我初入證券投顧工作的1990年代中期，並不像現在有這麼多社群媒體。直到2000年，結合通訊和資訊技術，才有了現今的網路時代。當年券商職員一整天都抓著話筒，先聽完周遭朋友提供的股市資訊，再轉達給客戶，然後接收客戶的下單。總是在收盤後的晚上，動員自己所有網絡努力吸收新的公司資訊，白天則打電話互相交換所得資訊。那所謂的資訊，有時候是法人(想)買進的供需資訊，有時候是股價有潛力、上升趨勢的公司。知道市場的主力或大戶會買進什麼股票，並比其他人早獲知為什麼他們要買進那些股票，就是這些擅長股票投資的職員所具備的能力。

當一支生技股從15,000元漲到30,000元，再漲到60,000元的時候，我問了後進職員：「它的上升動能是什麼？新藥開發線有那個價值嗎？」他給了我意外的答案：「認識的大哥們說要等到它漲到90,000元開始賣。」非常簡明扼要的回答。我笑著離開了辦公室，原來我是愚問賢答啊。

那位後進是位客戶報酬率高、被評價為很會操作股票的職員。他對股市的熱衷也不同於他人，整天最常投入的事，就是透過Kakao Talk（編按：韓國主要通訊媒體，類似台灣的 Line）或Telegram等社群軟體聊天對話。和他接觸的人脈不僅是我們公司的社團，還有之前離開證劵公司，現從事全職投資的精品玩家、分析師社團、一起探訪各家公司的職員等，而和他網路聯繫的這些對象，也擁有類似的人脈。最後，他們透過各自網絡獲得的資訊進行投資，那樣的努力造就出很好的結果。

以前，當我還是新人的時候，總是抓著話筒互通資訊，現在轉變成了線上聊天。其實他們所共享的「資訊」想來有點好笑，例如，後進職員和我說的個股「會漲到90,000元」這句話，誰會是第一個說這句話的人呢？如果請後進問那個告訴他的人，他應該會說是從別人那聽說的，然後那個人又會是從別人那聽說的。持續逆向追蹤轉達那句話的「別人」，想必會找到最起初說這句話的人。是分析師？還是在證券界有影響力的大戶或投資專家？券商職員？公司內部人員？到底是誰呢？

讓我們這樣想好了，假如那個資訊來源，出自證券界中有影響力且深受眾人信任的投資人口中，所以有很多人追隨他的說法，但這位受人信賴的投資人會是從哪裡聽說這家公司的資訊呢？是源於自己的判斷嗎？（多數情形下，這種人手下會有一批後進職員們，而他們會拜訪各家公司或透過情報會議得到資訊，以此為投資基準）。那麼，也許這個資訊的起源可能就是那些轉達資訊給他的後輩？事實上，想找到在證券界流通「資訊」的原始來源，會發現多半無法得知「誰才是最早的」。

他們相信的只是那個轉達資訊的平台，也就是那個網絡有多可信。他們有多少的資本額可以抬高股價，才是關鍵。再重新思考的話，比起資訊的真偽，更重要的是，身處在這條資訊流通管道內的人們，是否有拉抬股價的力量。在大規模投資的法人中任職的基金經理人，也形成相當穩固的網絡，因此，偶爾在特殊產業或個股的上漲與下跌的背後，會存在法人的大量買進和賣出，就像是約好的一樣，他們會在同時間集中在同一件事。只要說「某某大哥說要賣某某股耶」、「那個某某股要賣」，幾秒不到，屬於他們網絡內的所有人就會得知消息，頭也不回的開始賣出。接著才會問道：「不過，為什麼要賣啊？」

然後，將消息轉給其他聊天群組，這樣轉著轉著，幾分鐘或幾十分鐘後，只要在汝矣島（編按：韓國證交所和金融投資協會的所在地，是韓國的金融中心，被譽為「韓國的華爾街」 ）稍微有在操作股票的人就都會收到消息了。而收到消息的散戶，此時就會開始苦惱該立刻賣掉還是買進。

《韓國最強法人交易員的獲利關鍵》。圖／樂金文化提供

證券界數十年來的投資型態並沒有改變，不同的只有過去需要透過電話轉達，現在則是使用線上群組而已。所謂「資訊」的真實與否，相較信賴度，更是來自於資訊傳達過程間的股價上下變動。當股票因為特定主力被人為提高時，我們稱為「操作」，那在多數的資訊被多數的主力互相傳達的過程中，股價上漲這件事我們該稱其為什麼呢？我們有必要了解這個機制。

(本文摘錄自《韓國最強法人交易員的獲利關鍵》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)