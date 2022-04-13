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追劇吃零食找股票...他從《信號》、《秘密森林》、蜂蜜奶油洋芋片找到好標的

樂金文化 / 文‧金賢俊
《信號》被譽為南韓推理神劇。圖片來源／IMDB
《信號》被譽為南韓推理神劇。圖片來源／IMDB

「從哪找好股票？」關於這個提問，我無法給予精準的回答，它就像推理小說裡最難被發覺的詭計，因為過於自然而不會被懷疑或注意到。其實，投資標的就在大家的實際生活之中，只是你有沒有把它視為投資對象看待罷了。

最簡單的方法是投資自己喜歡的商品或服務，因為喜歡，所以早已熟悉該產業，無須另外研究，就算很難明確說出什麼，但你可以直覺感受到其中哪一個品牌做得好。既能「成迷」又能賺錢，是天下最幸福的事了。

我小時候是電視兒童。父母出門工作，我得早點回家照顧弟弟妹妹，唯一的娛樂只有電視。不知道是否受其影響，現在沒聽到電視的白噪音就吃不下飯。最喜歡的是綜藝節目，從高中開始迷上日劇（日本電視劇）和美劇（美國電視劇），幾乎不看韓劇

直到某天看到tvN頻道，特別是金惠秀、李帝勳和趙震雄主演的《信號（Signal）》，以及裴斗娜、曹承佑主演的《祕密森林》，才將我從國外電視劇拉回韓國電視劇。後來發現這些電視劇的製作公司，正是成長中的Studio Dragon，此公司相較於無線電視台，不僅製作出更具有創新性題材的電視劇，還能透過CJ E&M集團旗下電視台播放，獲取部分利潤後再輸出到國外。

雖然當時因為導入美國薩德系統事件（THAAD，終端高空反導彈系統）招致中國頒布限韓令（限制韓流進入中國的命令），但因降低公開認股價格，反而促使這家公司更具有投資魅力。只要是好題材，受大眾喜愛是遲早的事，觀看YouTube頻道的預告瀏覽次數與亞馬遜Prime影音（美國網路購物企業亞馬遜旗下的影音串流廣站）的評分，即可知道外國人喜歡Studio Dragon製作的電視劇。

他們跟韓國人一樣，看到李昌俊（由劉宰明於《祕密森林》飾演的反派）斷氣時，都紅了眼眶。因此，韓流不再局限於中國，而Studio Dragon更成了本公司史上最成功的IPO（Initial PublicOffering，首次公開發行）投資。

偶爾我也會從妹妹身上獲取好情報，妹妹不同於理性又計算快的我，她在藝術殿堂的弘毅大學就讀美術，因為搞怪的藝術風格，她對世界的看法總是有新的詮釋。

蜂蜜奶油洋芋片，相信應該沒人不知道吧？它在二手購物網站上的定價翻了數十倍，各大知名人士都像是在炫耀名牌包，拿著它自拍上傳到個人的社群平台。但是我初次知道這個洋芋片的時候，根本沒想過會造成這般轟動。

故事的起頭是，有一天妹妹拜託我買蜂蜜奶油洋芋片，那時我指責她說：「不就是個餅乾，你拿自己的錢去買。」但我得到的回應是，這個洋芋片很好吃的傳聞，已在她居住的社區廣為人知，而且賣到缺貨了。而我工作所在的汝矣島是個充滿「大叔」的地方，所以她補一句說我這邊應該會有貨。以前，我有好幾次都是因為妹妹，而跟上最新潮流品牌，所以幫她購買洋芋片的同時，我特別關注製造商是海太製菓公司。當時的海太製菓還不是上市企業，所以我改投資共同製作合併財務報表的Crown製菓公司。

合併財務報表是指，將從屬關係的母公司與子公司視為單一企業，統合各公司的財務報表，製成一份合併財務報表。初期因製菓產業報酬率低的偏見，經歷了一番困難，但最終股價上漲了四倍。如同蜂蜜奶油洋芋片的案例所示，即使不是專家投資者，也能搶先一步找出好股票。

圖為蜂蜜奶油洋芋片示意圖。圖/PChome24h購物提供
圖為蜂蜜奶油洋芋片示意圖。圖/PChome24h購物提供

不單要注意年輕朋友的話題，也不要以理性邏輯去理解這類的消費型態，如：「為什麼要用那個？」、「我覺得不好吃啊？」等，狹隘的思考會讓可能到手的錢財溜走。想要了解世界各式各樣的人是一個很棒的態度，但我們並非能理解所有人。如果有消費者使用，那它就是有用的。

純粹觀察周圍的人事物，就能不斷湧現各式各樣的投資想法，只要能適當調整目標報酬率，往後就不需再因為親朋好友的加油添醋，投資後才責怪自己耳根子軟。因為和親朋好友聊天，從中找到投資想法，學習起來更有趣，而且投資自己熟悉的項目，投資期間也不會因為股價的漲跌起伏，感到焦躁不安。但有一點要注意，那就是絕對不能與股票墜入愛河。我喜歡的產品或服務，與大眾喜歡的有很大的差異。不能因為自己的主觀思考否決大眾購買的產品服務，所以投資自己喜愛的產品，也需具備普遍適用性。此外，不能一有想法就投資。

若想把生活中取得的想法變成投資時，一定要確認，該產品是否對其企業具有相當的影響力。我喜歡LG電子的Gram系列筆記型電腦，亦認為它是非常優秀的產品（現在我也正在使用這台筆電打字），而且在咖啡廳讀書的人們，也大多都使用這個產品。

《有錢人買的股票和你不一樣》。圖／樂金文化提供
《有錢人買的股票和你不一樣》。圖／樂金文化提供

但到了國外，遍布都是蘋果Macbook和中國產的筆電。身為一個世界級企業的LG電子，Gram的價值太少，很難成為好的投資想法，也不能將它視為投資的唯一原因。對於產品或企業的喜愛可以成為投資的契機，但是投資後要冷靜看待它，持續觀察消費者的反應，若有出現不好的變化，一定要果斷離手出場。除此之外，即使持續觀察到消費者有好的回響，企業的實際成果也有好兆頭，但如果股價已達適當水準以上，就該適時脫手出場。

(本文摘錄自《有錢人買的股票和你不一樣》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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