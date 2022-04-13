有錢人都買什麼股票？為何他們絕不長期投資「績優股」?

散戶買最多的股票是？根據朝鮮商業日報（ChosunBiz）報導，果然還是三星電子。包含特別股的話，即便是近來很受關注的代表股票KAKAO與NAVER，兩者相加都比不過三星電子，後者遠遠超過將近三成。為什麼講到「股票」，個人投資者都最先想到三星電子？大概是因為三星電子是韓國最大型的企業公司，也是代表性股票之一，認為它至少「不會完蛋」。就連理財專家也強調三星電子做為代表性的績優股，長期投資絕對會成功。

但這是完全錯誤的想法。一般認為績優股就是大企業或總市值名列前茅的股票，但排行是會隨時間改變的。2010年6月總市值前十大的股票，過了十年來到2020年，還存活在十大排行裡的企業僅剩三家，甚至沒有一個企業順位往上升。曾經叱吒全世界的造船業大家長——現代重工業，已經從排行裡消失的無影無蹤，由大型生物產業與網路產業占領其位。以報酬率來說，現代重工業十年間股價跌成三分之一，而曾經不在排行裡的NAVER上漲五倍。如果現在投資NAVER十年，你有信心可以賺一大筆錢嗎？

投資者總以當下的標準選擇績優股，看這些績優股過去的風光，我為此感到非常惋惜。這就是倖存者偏誤（survivorship bias）。所謂倖存者偏誤，意指因為未存活下來的案例難以收集，於是以現存的案例為對象進行分析，結果留下來的都是成功案例，以致過度樂觀。在衣櫥裡發現數十年前購買的三星電子股票，沒想到報酬率翻了數十倍，這樣的軼聞趣事只不過是發生在特別好運的人們身上。假設在衣櫥裡發現的是5,000韓元不到的樂透發票，記者們還會關心嗎？

「績優」意指成長卓越、財務健全且安定，以及品牌價值或經營能力優秀。但每一個企業都屬於某個特定產業，產業的興衰與企業能力無關，產業終將走上興亡成敗之路。像是中國藉由優秀人才和低廉勞工生產成本，逐漸成為造船大國，導致曾以造船業為風光的現代重工業因過剩的生產設備，重創十年。消費者公認的三星電子，大概都是想到智慧型手機吧！但其實三星電子最賺錢的是半導體。不過，三星集團的起源其實是現在的CJ第一製糖，緊接著石油和肥料之後，才變成現在的家電製品公司。所以，三星電子販賣智慧型手機與半導體的時間並不長。因隨著韓國數十年間的經濟構造成長變化，三星電子才能成為韓國國內最大的企業集團及總市值排行第一名。基於績優股美名之下，投資現代汽車或韓國大宇（DAEWOO）的那些人，他們的錢財現在都成了碎紙。

《有錢人買的股票和你不一樣》。圖／樂金文化提供

相反的，當時還未存在的KakaoTalk，現在已成為全韓國人民離不開的社交軟體，培育出新興富翁集團KAKAO。我確信再十年，又會有新興集團的股票進入韓國總市值前十大排行，並於其往後的十年成為人人皆知的企業，彷彿支配了全世界。倘若你沒有信心可以找到第二個NAVER或KAKAO，又或是第二個三星生物製劑或賽特瑞恩，投資績優股是不錯的方法之一。但是，絕對不能一路相信而放任它不管，一定要持續觀察它是否像三星電子那樣隨時代潮流變化而維持一定的競爭力，還是安於現狀而落後，又或者是否過於貪心而出了毛病等現象。最簡單的觀察方法是細讀每期公司出刊的營運報告書。營運報告書詳載說明此公司的營收狀況、未來經營計畫，並附上經過註冊會計師認證的財務報表。根據這些內容洞察此公司的未來，並追蹤觀察自己所想的或此公司先前發表的計畫是否有在實踐當中。是否做到這件事，就是散戶與有錢人的差別。

(本文摘錄自《有錢人買的股票和你不一樣》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)