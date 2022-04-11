90歲老伯伯曾怨買鴻海半年賠4千萬 郭台銘當場鞠躬致歉
鴻海3月底公告股利每股擬配發5.2元現金股利，股東股利發放總金額高達720.87億元，寫下歷史新紀錄。市場紛紛計算鴻海創辦人郭台銘大約領90.59億元股利。股市達人「不敗教主」陳重銘也想起4年前老股民投資失利，轉向郭董抱怨的一段往事。
陳重銘日前於臉書發文，提及2018年6月鴻海股東會時，一位90多歲老伯伯，向郭台銘抱怨，買鴻海股票不到半年賠4000多萬，由金額估算約買1000張。當時的鴻海董事長郭台銘聽了當場鞠躬致歉，「對不起，是我們沒有做好，我們會努力」，並籲老伯伯要有信心，別輕易把股票賣掉。
當時有外資大力吹捧鴻海股價會上看200元，不料，外資反向賣出坑殺投資人。阿伯應是聽消息後在120元買1000張，陳重銘認為，「半年後跌到80為何又不敢加碼呢？」，沒人可以買在最低點，所以要分散資金，低點時才有錢加碼，「如果阿伯沒有賣出，放到今年應該總共領到2,000萬股利，股價也上了百元，所以阿伯應該也沒有賠錢了」。
陳重銘分析鴻海的獲利、股利算穩定，每年配息約4、5元，長期持有以5%殖利率計算，合理價就是80~100元，但要觀察電動車能否帶來獲利成長。「以郭董持有的張數，去年領到70億，今年可以領90億，真的是張數越多就越迷人」。不過，操作心法是便宜時要敢買，買了也要抱得住，如果是好公司就別自己嚇自己。
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