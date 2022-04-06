金融股狂漲「存股族快受不了」…他一招克服 網驚：太天才

近期金融股因升息題材不斷走揚，又隨著電子股雜音漸增，漲幅相較之下明顯有感，讓不少存股族開心到快抱不住，心動想獲利了結，一名投資人求助「如何克服心魔不賣」，釣出他人前來獻策。

該名存股投資人在PTT發文表示，持有金融股3、4年左右，經歷新冠肺炎、降息大跌都穩穩抱著，還持續加碼，「但是最近金融的漲幅實在太大，每檔金融損益都30%~60%，每天都怕沒賣之後跌下來損益變少，明知道存股就是存著不要賣，但看著帳上價差直接10年的股利真的很心動」，於是求問如何克服心魔不賣？

網友紛紛回應「我都App刪掉給你參考」、「創歷史新高其實可以賣了」、「每天掛個漲8%賣之類的」，但也有人幫打強心針「金融股只有金融海嘯會跌」。

一名網友則建議「開兩個證券戶」，他認為把帳面上有價差的股票轉出去，在不刪APP的情況下，就能讓帳面看起來沒有價差，減少心魔誘惑，「我當初205元買了可成，看到套牢很深很痛苦，又怕自己賣在阿呆谷想凹單，於是我轉出了一半到別家證券公司，這樣不就少套牢一半了？」

網友笑說「太天才了」、「我怎麼都沒想到」、「這境界很高」、「看不到就不痛了」，但也有人質疑說「可成今天146元有比較好？」、「電腦登錄改成本就好，不用這麼麻煩」、「我的天太神啦！用這招要怎麼輸」。