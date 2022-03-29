俄烏戰事未休、預期繼續升息⋯投資大咖：這6檔還能加碼

摘要 1.短期雖尚無法看到俄烏戰事休止，但市場已接納其負面影響，只要戰事有和緩，前陣子被修正的股市將會展開像樣的反彈。 2.股價前一波修正幅度夠大，此時此刻只要股市有拉回，至少在第二季，都應是絕佳買點。台積電（6330）、聯發科（2454）、美股的蘋果（AAPL）、特斯拉（TSLA）、輝達（NVDA）、超微半導體（AMD）都可以加碼。

短期尚無法看到俄烏戰事馬上休止，但是從跡象來看，這場戰爭終將會結束。且俄羅斯股市恢復正常交易是明顯的指標，只要俄國開始面對金融市場，例如國債利息支付、資本市場交易、允諾用盧布買進石油、天然氣。

整體市場已幾乎接納這事件的負面影響，除非更加惡化，像是俄羅斯動用核武或是烏克蘭總統出事。否則只要露出曙光，前陣子被修正的股市將會展開像樣的反彈。

近期觀察除了中國、香港、台灣仍在圍堵疫情蔓延，海外歐美乃至韓國、新加坡、紐澳都坦然開放入境，面對輕症、傳染快速的疫情，病毒流感化及和平共存皆成為基本共識，所以全球消費、旅遊、航空必然會持續增長，科技產業也一樣。

我要強調，心理的接受及預期都是動態反應當下的情緒看法，因此我強烈認為在Q2，固然Fed5月份可能將再升息2碼，6月份可能1至2碼，不過衡量美財報陸續出爐，最重要的是股價前一波修正幅度夠大，所以此時此刻只要股市有拉回，至少在第二季，都應該會是絕佳買點。

一旦戰事有和緩跡象，黃金、美元、石油能源、大宗商品乃至一些金屬就可能會反轉向下，這是要預防的事情，紐幣、澳幣、加幣則可以考慮。

台積電（2330）、聯發科（2454）、美股的蘋果（AAPL）、特斯拉（TSLA）、輝達（NVDA）、超微半導體（AMD）都可以加碼。歐洲股市持續上升，我還是覺得市場恐慌，你要貪婪，仍然適用於現在行情。

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