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友達公布股利跟風減資 網友幻想破滅「今晚先知啥走勢」

聯合新聞網 / 綜合報導
友達光電董事長彭双浪(左)傍晚由財務長曾煜智陪同宣布，2022年報酬288.2億元，配發方式為現金股利每股1元，現金減資每股2元，合計配發3元。記者侯永全／攝影
友達光電董事長彭双浪(左)傍晚由財務長曾煜智陪同宣布，2022年報酬288.2億元，配發方式為現金股利每股1元，現金減資每股2元，合計配發3元。記者侯永全／攝影

面板廠友達今（28）日宣布，2022年報酬288.2億元，配發方式為現金股利每股1元，現金減資每股2元，合計配發3元。原先看好EPS 6.44元、法人預估「潛在高殖利率逾10%」的股民紛紛哀號，也有人疑惑「面板減資是好還是不好？」，網友則分享「偷吃步」，今晚或許就先知道明日走勢。

友達董事長彭双浪於台灣證券交易所重大訊息記者會上表示，2022至2024年年股東報酬總額不得少於新台幣557.7億元，其中2022年配發288.2億元，配發方式為現金股利每股新台幣1元及現金減資每股新台幣2元，合計每股配發現金新台幣3元，先配發現金股利後再減資。以2021年每股盈餘新台幣6.44元計算，配發率約為46.6%。部分股東報酬以現金減資方式發放，主要考量對股東稅負有利及調整資本規模配合營運轉型。

2023年及2024年股東報酬若以新台幣269.5億元按2022年減資後發行股份總數計算，預計兩年每股發放現金合計新台幣3.5元。

臉書、PTT等各大社群網站隨即出現網友們哀號「這哪門子的高股息」、「發一元蠻小氣的」、「減資好不好股價會說話，但這個配發率是真的爛」，有人看空「明天回1字頭」、「玩股票重點在行情價，才不是它的權益」、「看來景氣比他們講的還差」、「大減資時代，長榮引領風潮」，但也有人看多「三年發6.5現金回饋股東！讃一下彭董」、「我是覺得不會殺到哪去啦，畢竟也弱很久了」。

但有網友說「不用等明天，晚上ADR就知道是什麼情況了」，並指出「還有人在說現金減資跟配息一樣的，我一個一個抓出來扁」，因為前者是退現金股價提升、股數減少，後者則是退現金，股價降低、股數不變，「今天就我來看就是先配你1元，剩下先扣著明後年再給你」，不過也有人反駁「戀人（友達）ADR 都跟呆（台）股走的，看那不準」。

友達 股利 減資 PTT

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