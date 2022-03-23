兆豐金漲到受不了 存股族急問：已漲40%該繼續加碼？

市場預期未來升息可能性較大，帶動近期金融股一波漲勢，反倒讓因金融股「穩定」、「便宜」特性而持續買進的存股族感到不知所措。《PTT》上便有網友詢問「存股兆豐但最近又買不下去」，認為最近已經漲太高、不知道該不該繼續買入，並貼出對帳單證明，反遭網友歪樓笑「賺爛了來炫耀的吧！」

該網友表示，他從前年（109）開始在26~28元區間買入兆豐金，大概買了十幾張，去年底補到手上有20張。最近升息風聲吹起，兆豐跟一票金融股就一直往上爬爬爬，36元不敢加碼、38元不敢加碼；上週40元已經傻眼，今天還破41元，想請問「這時該如何應對？」是就這樣抱著低成本的持股，不要再有動作，還是定期定額繼續買？

大部份網友認為他應該繼續買「金融就是買啊，不看價位的」、「買，只是要多存幾年才能降低成本」、「繼續買阿，下次漲到50你又要PO文問怎麼辦了」、「存股沒有在看價錢的，你想買在低點代表你還在貪價差，因為我就是這樣」。

但也有人認為買不下去不用硬買「兆豐現在這價位應該不適合加碼吧」、「買不下去就是換一檔繼續買啊」、「可以存低基期電子存股啊」。

該網友也在文末貼出自己的庫存成本均價，證明自己真的是存股族，他除了有20張28.31元的兆豐金、還有8張10.46元的台企銀、10張25.18元的合庫、11張83.86元的裕融，總獲利接近50萬，也讓其他網友羨慕「賺爛了，炫耀文嗎？」、「賺錢真的好煩啊，我懂」。