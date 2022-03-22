花10幾元領2800股東會紀念品 大魯閣搶手「連五漲停」網讚超划算

知名棒壘球打擊場「大魯閣」近日公布股東會紀念品，由於內容豐富，引起股民追買，截至今日已連續第五天漲停。紀念品內容包含有「700元消費抵用券」及七張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過2800元，有網友便分析「買零股都划算」。熱潮也帶動大魯閣股價扶搖直上，從15日收盤11.15元到今天(22)漲停價17.8元，已大漲近60%。

《Dcard》上網友分析現在零股買進的優點，他認為重點在「只需要1股就可以拿到紀念品，所以這幾天大家都搶著當股東」、「一股大魯閣也才十多塊，就算未來他腰斬我也才虧不到5塊，還可以直接透過app領取，不用到現場拿兌換券。」而唯一的缺點是「買不到」，網友稱「已經掛了兩天還買不到，明天要再掛漲停1股來試試看」、「好想打免費的棒球啊」。許多有買到的網友也紛紛表示開心「第一天漲停掛零股有掛到」、「今天中午買有買到耶」

但也有網友從股票層面分析，認為其實「沒那麼好」，「上週五買兩張，賺價差就和他送的一樣多了」、「不只是紀念品的關係，真的要紀念品買個1股就好，是有些人看到價錢推升就跟進、覺得有價炒，量出來了就更多人去抬轎、個人覺得過一陣子就又會下去了」、「準備等他漲停打開空下去，連好幾根漲停，倒貨的第一天大概就能大賺。」

大魯閣股東會預計於6月1日舉行，4月3日停止過戶，3月30日前買進都可能可以領到股東會紀念品。根據集保中心統計資料，截至上周五，大魯閣持股不及一張的股東人數增加到63,859人，單周增加12,828人，持股一張到五張的股東人數也增加到8,497人，單周增加2,506人，整體股東人數由5.8萬人暴增到7.3萬人，增加1.5萬餘人。