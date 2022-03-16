長榮破天荒減資「股市專家也看不懂」 網淚：爽到大股東

長榮海運破天荒大減資，宣布後股市專家「股海老牛」第一反應表示「現金股利18元，現金減資60%，我⋯也看不懂」，並翻出資料提示「一魚三吃還有不能說的暗黑面」，財經節目主持人陳明樂直言越有錢的大戶越會精打細算，「這一齣大家都沒猜到」，今股價卻一路殺到跌停，三大法人同步賣超合計9073張，台驊國際投資控股則公告處分2000張。

「股海老牛」昨（15）日發文寫道長榮大發股利又大減資「我⋯也看不懂」、「大股東開心」，拿出往年文章探究上市櫃公司減資，除了優化財務結構，大股東可拿到資金，最重要還能節稅。

股民紛紛評論「如果股價用150來算，減資後股價變成375了」、「通常現金減資適用在未來成長機會不再公司，才退還股款給股東。阿榮說跟做不一致耶！」、「減資+營收好，才有動能，當初國巨也這樣」、「對500張以上長期持有大股東一定是利多不用懷疑」、「大股東爽就好」，不少網友也被跌勢嚇得哀哀叫。

為什麼不發現金股利就好了，何必用現金減資多此一舉？陳明樂也在臉書解惑，「撇開經營權之爭、維持明年高獲利等因素不談，越是有錢的大戶越會精打細算」，如果長榮大發現金股利，個人股利所得要併入個人綜合所得稅，所得級距會瞬間拉高，大股東可能就得繳高達45%所得稅，但企業減資是退回股東的投入成本，並非所得，因此不須課稅，所以，「現金減資等於是直接把現金退還給大股東、避開股息所得稅額、公司適度降低股本也能提升股東權益報酬率ROE」。

「不敗教主-陳重銘」今則分析配息、減資，前後的總價值不變，優點是股本變小，拉高EPS、虧損一樣放大，缺點則是股價變高，相對不容易入手。至於要不要參加除息跟減資，他認為，注意獲利是否能維持，成長就最好。