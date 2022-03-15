股市要跌到什麼時候？投資大戶：堅持到此時 會有獲利空間

摘要 1.因戰爭引起的恐慌、原物料價格上漲，大概在3周內逐漸降溫。預估承接第一季的修正，第二季股市將騰出很大的獲利空間。 2.預估本月美國、台灣都會升息，趁現在逐步調高持股，若能忍受住股票短暫被套牢或波動，最後一定能歡喜收場。

今年度最大的黑天鵝俄烏戰事，迄今仍延宕，不過從各種跡象來判斷，雖然兩國互相叫陣，美國、歐洲及世界其他各國，皆升高制裁行動，這場戰事卻已幾乎沒有絕對的贏家，顯然雙方早晚都會找台階下，談妥協議。

恐慌、悲觀的情緒，及原物料、能源價格的飆漲，預估會在3周之內逐漸降溫。因此被市場過度拋售的風險性資產 、股票，終將展開一段強勁的估值補償，此時如果敢勇於承接股票，忍受一段套牢或是波動劇烈的煎熬期，最後必將歡喜收割。

從基本面看，高科技股這波股價修正幅度非同小可，但事實上，原是因為預期FED將展開緊縮動作、抑制通貨膨脹、下修本益比，然而因戰事，短期內極有可能先緩和。戰爭應不至於波及獲利的向上趨勢，且股價明顯變得便宜，所以無論是短、中長期，我都覺得有利可圖。

今年第一季因市場擔心升息及戰爭，造成動盪且激烈修正，我大膽預估第二季將騰出很大的獲利空間。市場恐懼、你要貪婪，依然是適用的定律。之前漲幅太大，很多股價偏貴，卻讓投資大眾搶進。現在跌幅過大，股價便宜不得了，投資人卻紛紛認賠殺出，非常不合理。但這就是人性，也足以說明為何贏家仍然是少數，因為從眾感覺很安全。

預估本月美國及台灣央行都會升息，幅度不大，卻會是利空出盡，不妨趁這段期間，好好做功課及調整投資組合內容。相對在較低檔的位置，持有現金比重可以降低，逐步調高持股比例，最多忍受兩個禮拜，人棄我取、到處是黃金，就看看你是否有智慧與膽識。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。