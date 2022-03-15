快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股市要跌到什麼時候？投資大戶：堅持到此時 會有獲利空間

商業周刊 / 老馬
台股15日重挫，終場收16926.06點，下跌336.98點，跌幅1.95%。 中央社
台股15日重挫，終場收16926.06點，下跌336.98點，跌幅1.95%。 中央社

摘要

1.因戰爭引起的恐慌、原物料價格上漲，大概在3周內逐漸降溫。預估承接第一季的修正，第二季股市將騰出很大的獲利空間。

2.預估本月美國、台灣都會升息，趁現在逐步調高持股，若能忍受住股票短暫被套牢或波動，最後一定能歡喜收場。

今年度最大的黑天鵝俄烏戰事，迄今仍延宕，不過從各種跡象來判斷，雖然兩國互相叫陣，美國、歐洲及世界其他各國，皆升高制裁行動，這場戰事卻已幾乎沒有絕對的贏家，顯然雙方早晚都會找台階下，談妥協議。

恐慌、悲觀的情緒，及原物料、能源價格的飆漲，預估會在3周之內逐漸降溫。因此被市場過度拋售的風險性資產 、股票，終將展開一段強勁的估值補償，此時如果敢勇於承接股票，忍受一段套牢或是波動劇烈的煎熬期，最後必將歡喜收割。

從基本面看，高科技股這波股價修正幅度非同小可，但事實上，原是因為預期FED將展開緊縮動作、抑制通貨膨脹、下修本益比，然而因戰事，短期內極有可能先緩和。戰爭應不至於波及獲利的向上趨勢，且股價明顯變得便宜，所以無論是短、中長期，我都覺得有利可圖。

今年第一季因市場擔心升息及戰爭，造成動盪且激烈修正，我大膽預估第二季將騰出很大的獲利空間。市場恐懼、你要貪婪，依然是適用的定律。之前漲幅太大，很多股價偏貴，卻讓投資大眾搶進。現在跌幅過大，股價便宜不得了，投資人卻紛紛認賠殺出，非常不合理。但這就是人性，也足以說明為何贏家仍然是少數，因為從眾感覺很安全。

預估本月美國及台灣央行都會升息，幅度不大，卻會是利空出盡，不妨趁這段期間，好好做功課及調整投資組合內容。相對在較低檔的位置，持有現金比重可以降低，逐步調高持股比例，最多忍受兩個禮拜，人棄我取、到處是黃金，就看看你是否有智慧與膽識。

【延伸閱讀】
600元以下的台積電，現在真的可以閉眼睛買嗎？
台積電工程師下班變網紅　瓦基靠3個工具轉職
價值股浮現合理價位！大咖：8檔美股、10檔台股可佈局
吃一口大麥克是吃到「自由」！麥當勞撤出，俄羅斯人重回封閉世界

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

科技股

延伸閱讀

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起當贏家

台積電賣壓重 台股再失守萬七、終場跌336點收16926點

台股投資避險該怎麼做？策略師：分散投資台積電對手

非洲、越南留學生搶著幫台積電蓋廠 「外籍兵團」能成為台灣人才缺口解方？

相關新聞

股市要跌到什麼時候？投資大戶：堅持到此時 會有獲利空間

今年度最大的黑天鵝俄烏戰事，迄今仍延宕，不過從各種跡象來判斷，雖然兩國互相叫陣，美國、歐洲及世界其他各國，皆升高制裁行動，這場戰事卻已幾乎沒有絕對的贏家...

本金小只有5萬也能賺！他月獲利1.9萬公開「實戰操作」

小資族除了投資零股或銅板股還有另一種選擇！一名權證投資人每月利用小本金5萬元，看準漲跌趨勢，月獲利1.9萬元，令網友們大開眼界...

看老爸「1舉止」就知台股漲跌 她一周心情洗三溫暖：沒事也被罵

受到烏俄情勢和國際油價影響，近期台股震盪甚至跌破萬七大關，雖然今（10）日反彈續漲，但許多投資人對國際情勢不看好，紛紛虧「這是迴光返照」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。