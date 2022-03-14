本金小只有5萬也能賺！他月獲利1.9萬公開「實戰操作」

小資族除了投資零股或銅板股還有另一種選擇！一名權證投資人每月利用小本金5萬元，看準漲跌趨勢，月獲利1.9萬元，令網友們大開眼界，前來「拜師學藝」。

該股民在「Dcard」以「本金小也可以小小賺」為題發文表示，如果投資人的資本額不夠多，但又想參與市場波動，可以使用權證放大獲利效果，方式有認購（看多）與認售（看空），每家券商桿槓與波動都不同，依照個人喜好挑選。

一名權證投資人每月利用小本金5萬元，看準漲跌趨勢，月獲利1.9萬元。 圖擷自 Dcard

股民直言，他看個股眼光蠻準，「以我這一個月只用5萬來短線操作」並秀出對帳單，可見一個月以來總賣出金額31.7萬元，總買進金額29.8萬元，總損益1.9萬元，報酬率6.38%。

另外，他在3月4日進場，盤中購買國巨認售追空，總買進金額2.3萬元，下個交易日碰巧大跌下殺，於是快速獲利了結，總賣出金額2.7萬元，總損益4302元，報酬率高達18.36%。

「不要覺得權證沒什麼風險，我就是要把權證當提款機」，他分享權證操作觀念，如果每天持續增加負報酬率，需要檢視自己的權證是否快到期，還有個股動靜，是否看錯方向，「看錯方向你越凹，負的報酬率提升，最後歸零」。

股民透露自己是以技術分析進出場，關鍵是「看對方向不加碼，跌回則是慢慢加碼，看錯方向則是果斷出場，不凹單（並選擇別的標的）」，實戰後覺得認售權證比較不好賺，除非大跌才有辦法獲利。

不少網友看不懂規則紛紛求教學「想請問權證的價格計算，怎麼計價？」，原PO以台積電上個收盤價575元舉例，一張要價57萬元，但用某檔權證認售3.27元，一張成本僅3千元左右，假如台積跌了，這檔權證就是漲。

其他老手表示「進來就回不去了，和吸毒一樣」、「買權證時間價值和隱波最重要」，不過有人警告「權證風險很高，要挑有流動性的又不能買太多因為券少」、「權證適合短進短出，不要覺得權證是小資在玩的，很多大戶其實都靠權證發家」，例如知名「凱基松山哥」，其優點是不會像期貨可能倒賠，最慘就是價值歸零。