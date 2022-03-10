快訊

大S婆婆過去發言遭起底 心中兒媳人選是「性感歌姬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看老爸「1舉止」就知台股漲跌 她一周心情洗三溫暖：沒事也被罵

聯合新聞網 / 綜合報導
台股受俄烏戰爭影響，一周內摜破半年線和年線，10日又上演反彈行情，讓投資人心情洗三溫暖。圖／中央社
台股受俄烏戰爭影響，一周內摜破半年線和年線，10日又上演反彈行情，讓投資人心情洗三溫暖。圖／中央社

受到烏俄情勢和國際油價影響，近期台股震盪甚至跌破萬七大關，雖然今（10）日反彈續漲，但許多投資人對國際情勢不看好，紛紛虧「這是迴光返照」。近日就有網友分享，家人心情跟著股市起起伏伏，她光是看表情就知漲跌，貼文一出，引發網友討論。

原PO在Dcard發文透露，近期台股動盪，爸爸心情也跟著七上八下，她甚至不用早起看盤，就知道當天股市漲跌，原因是「只要看到老爸拿著手機臉很臭，或是講話開始大小聲，我就知道今天台股高機率大跌」。

原PO分享有一次台股下跌，老爸心情很差，連她告知會晚點回家也被罵「妳乾脆不要回來好了，天天都那麼晚回來」、「每天都跟朋友吃啊！妳爸媽勒？」，讓原PO當場愣住，明明沒事卻被罵超慘。

不過，如果當天股市大漲就是不同景象，原PO笑說爸爸會很親切問候「今天幾點上課」、「出門要注意安全喔！」，原PO一周經歷心情洗禮，無奈發文問，「有沒有人也像我家一樣，可以看家人表情知道今天台股漲跌？」

貼文一出，網友紛紛留言，「妳要祈禱股市不要崩盤，不然你會被吊起來打XD」、「要比你爸早起床出門知道嗎」。但也有人認為投資要學會控制情緒，「我覺得心情隨著股市起伏實在不太好。投資是為了過更好的生活，不是讓生活受影響，不要本末倒置了」、「控制不了情緒，這種人一定賠錢，多看點書，書上都有教，最好的操盤手要懂得修身養性」、「得失心這麼重真的不適合玩股票餒」。

相關新聞

看老爸「1舉止」就知台股漲跌 她一周心情洗三溫暖：沒事也被罵

受到烏俄情勢和國際油價影響，近期台股震盪甚至跌破萬七大關，雖然今（10）日反彈續漲，但許多投資人對國際情勢不看好，紛紛虧「這是迴光返照」...

十千金再現 買點來了嗎？

今（10）日台股強勁反彈，高價股也衝高，其中，聯發科（2454）站上千元，十千金再現。

避險轉進 20年美債ETF受益人增最多

根據CMoney統計，俄烏戰爭開打後至3月4日，20年期美債成為債券ETF中受益人增加最多的資產類別。中信投信表示，由於...

危機入市 法人：資安、電動車產業行情有望愈戰愈勇

市場擔憂俄烏戰爭造成的金融漣漪，包括債券降評、能源風險等，使得主要國家股市周線持續整理，盤面上可觀察到，歐、美股中的科技...

存股新選擇 十元發行價台股ETF登場

今年市場除了持續受到疫情的影響外，地緣政治和美國升息的問題也逐漸浮上檯面，影響台股相對走弱，從2月份台股情緒在紅包行情後...

他問該動用房屋貸款買股票嗎？ 內行人籲先釐清「這1關鍵」

買房對多數人而言是一生最大的負債，因為現在房貸償還期限約20〜30年，因此多數人一旦咬牙決定置產，就很難再有閒錢做其他方面的投資。一名網友觀察到自己身邊「留著房貸不還，把錢拿去投資的人」，比例似乎已經多過「已還完房貸，再把房子壓出來投資的人」，不禁納悶「難道是已還完房貸的人，對理財反而比較沒想法？」，希望聽聽鄉民們的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。