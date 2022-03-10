看老爸「1舉止」就知台股漲跌 她一周心情洗三溫暖：沒事也被罵

受到烏俄情勢和國際油價影響，近期台股震盪甚至跌破萬七大關，雖然今（10）日反彈續漲，但許多投資人對國際情勢不看好，紛紛虧「這是迴光返照」。近日就有網友分享，家人心情跟著股市起起伏伏，她光是看表情就知漲跌，貼文一出，引發網友討論。

原PO在Dcard發文透露，近期台股動盪，爸爸心情也跟著七上八下，她甚至不用早起看盤，就知道當天股市漲跌，原因是「只要看到老爸拿著手機臉很臭，或是講話開始大小聲，我就知道今天台股高機率大跌」。

原PO分享有一次台股下跌，老爸心情很差，連她告知會晚點回家也被罵「妳乾脆不要回來好了，天天都那麼晚回來」、「每天都跟朋友吃啊！妳爸媽勒？」，讓原PO當場愣住，明明沒事卻被罵超慘。

不過，如果當天股市大漲就是不同景象，原PO笑說爸爸會很親切問候「今天幾點上課」、「出門要注意安全喔！」，原PO一周經歷心情洗禮，無奈發文問，「有沒有人也像我家一樣，可以看家人表情知道今天台股漲跌？」

貼文一出，網友紛紛留言，「妳要祈禱股市不要崩盤，不然你會被吊起來打XD」、「要比你爸早起床出門知道嗎」。但也有人認為投資要學會控制情緒，「我覺得心情隨著股市起伏實在不太好。投資是為了過更好的生活，不是讓生活受影響，不要本末倒置了」、「控制不了情緒，這種人一定賠錢，多看點書，書上都有教，最好的操盤手要懂得修身養性」、「得失心這麼重真的不適合玩股票餒」。