他問該動用房屋貸款買股票嗎？ 內行人籲先釐清「這1關鍵」

買房對多數人而言是一生最大的負債，因為現在房貸償還期限約20〜30年，因此多數人一旦咬牙決定置產，就很難再有閒錢做其他方面的投資。一名網友觀察到自己身邊「留著房貸不還，把錢拿去投資的人」，比例似乎已經多過「已還完房貸，再把房子壓出來投資的人」，不禁納悶「難道是已還完房貸的人，對理財反而比較沒想法？」，希望聽聽鄉民們的意見。

原PO在PTT的Stock看板以「還房貸vs定存股」為題，表示身邊總不乏有人說與其還房貸不如存股票，「隨便都幾趴幾趴」，然而房貸沒繳清卻把錢拿去投資的人，似乎多過已經還完房貸再把房子用來投資的人，因此想詢問鄉民們都怎麼看。

其中有不少人指出既然原PO還背著房貸，就應該優先把這項債務償還掉，「我是覺得無貸一身輕，沒有束縛感爽度有差」、「還房貸，先不要欠錢再來想賺錢」、「拿原本要用來償還貸款的錢去投資，要小心操作」、「看你定存股的股息，能不能cover一年的房貸」、「佩服有房貸不還，卻把錢拿去買股的人，欠（銀行）錢買股還能承受賣壓，並且做出正確投資判斷的才是神人」。

然而另一派網友分享「房貸+存股」都兼顧的理財方式，「我是把錢放定存股，然後用股息補房貸，我用這方式交了10年房貸，有錢就丟定存股」、「讓股息還房貸，自己的薪水再丟入股市」。有網友說「房貸能不還就不還啊！債務也會跟著通膨」、「先還房貸幹嘛！利息這麼低當然投資，等房貸利率超過2.5%再來煩惱」、「等你把房貸還完都七老八老了」。

有人給出中肯建議，認為原PO的問題沒有標準答案，「不就積極投資跟保守投資的差別而已」、「就個人選擇問題啊！我會保守點就先還房貸再來閒錢投資，至少壓力沒那麼大」、「不還房貸等於跟銀行借錢去投資，現金流可以過去就看個人怎樣想」。

有人提醒原PO與其向外看別人怎麼理財，倒不如好好向內檢視自己現階段的財務狀況，「現金流問題，今天我月收入20萬，我還款沒問題就沒差」、「窮人建議先還房貸，因為你的錢買定存股也不夠還你的房貸，先顧好下一餐比較重要。等到稍微比較有錢的時候，再來考慮定存股，用股息還房貸，並且把主動收入拿來累積股數，增加被動收入」。