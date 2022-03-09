俄烏戰爭台股電傳金全倒！投資大咖卻建議保留「5成以上」部位持股？

摘要 1.俄烏戰事持續，市場的情緒仍隨著情勢反覆來回擺盪，成為現今走勢。 2.現在建立至少5成以上的部位持股是可以的。雖然可能會忍受短期套牢等風險，然而富在險中求還是不變的鐵律。

俄烏戰事的延宕且似乎尚未有止歇的跡象，市場的情緒仍隨著情勢發展做反應，忽漲忽跌，讓人難以捉摸，然而關鍵要素有幾點。

1.美國FED的態度：原本已經計畫加速升息動作來抑制通貨膨脹，假如因為戰爭的緣故而減緩，市場資金的走向，就是日後觀察的重點。

2.戰事型態發展：其一是雙方達成協議，各退一步，告一段落。其二是俄羅斯受不了國際制裁，找台階下，不再掀起戰端。其三是烏克蘭政府垮台，俄羅斯扶植傀儡政權，版圖重整而歸屬俄國。其四是戰事一直拖延，持續對行情造成影響。

3.股市分別推演是上漲、上漲、上漲、下跌。所以我認為壓力鍋是核武及核電設施受到破壞，才會造成比較大的影響，因為一般戰爭還是有地域局限性。

4.通貨膨脹是否會持續惡化？目前各國央行紛紛採取升息緊縮動作來抑制，原本認為去年基期及第四季原物料上漲，而刺激年增率不斷上漲，可望在今年第二季開始趨緩而降溫。只是現今變數是戰事，如果拖延許久，而加速原物料供需失衡的預期心理就很難說，這是必須要列入觀察的。

任何未知的變數都會干擾投資者的情緒及買賣行為，除非事件明朗化又或者是價位反應極端悲觀的估值而出現絕佳買點，否則反覆來回擺盪就成為現在的走勢。短期間保持低持股是很正常的反應，然而只要拉長時間來看，我卻認為建立至少5成以上的部位持股，是現階段可以執行的。

雖然可能會忍受短期套牢及面臨波動的風險，不過富在險中求還是不變的鐵律！市場目前處於恐慌而想加速變現的時候，但是歷史證明別人「恐懼」，你要「貪婪」；別人「貪婪」，你要「恐懼」。

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