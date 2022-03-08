台股暴殺...存股族帳戶遭俄烏「制裁」 她驚問一句讓網友笑了

俄烏情事持續惡化，外資上演大逃殺，台股連兩天被當「提款機」，下跌逾900點，指數摜破年線和「萬7」大關。近日就有存股族發文表示，目前持有股票一片慘綠，上周賣股還賠了3萬多，現在戰爭不知道會持續到何時，是否要認賠出場？貼文一出引發網友討論。

原PO在Dcard發文透露，近期股市崩跌，她上周為了停損已賣出兩檔股票賠了3萬多元，目前倉內僅剩三檔股票被套牢，總預估損益來到負8千多元，如今又面臨台股下探，真的不知道「存股要不要跑了」，並詢問網友看法。

貼文一出引發熱議，許多網友反而認為目前正是存股族分批進場的好時機，勸原PO別想太多，「你沒有搞清楚存股的定義」、「存股為什麼要跑？就一直續抱，以後一定會回來啊，有錢就逢低加碼吧」、「既然是存股，當然就不會跑啊，靠的是死戰不退的信念；你要他的股息，他要你的本金，很合理沒毛病」、「妳打算存股的話，這些都是必經的，好好磨練自己的心態」。

由於近日台股重挫，證期局副局長郭佳君表示，現階段來看，台股仍是受到俄烏戰爭影響，且外資雖賣超、但2月仍呈現淨匯入，顯示對台股仍有信心，目前尚未有非理性下跌，勸投資人依本身策略審慎投資，金管會也會持續關注上市櫃公司基本面變化。