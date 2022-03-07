台積電大跌狂撿甜甜價 他一路抄底4次「綠到發慌」

晶圓代工大廠台積電自從1月的683元高點，疲弱至今收盤價576元，科克蘭資本董事長楊應超曾說「台積電600元以下，閉著眼睛都可以買」，不少小散戶抄底，卻發現似乎尚未落底，甚至有人抄底4次，仍不見反彈，坦言「帳面數字實在綠的我發慌」。

一位股民在「Dcard」發文表示，近期「護國神山」坐溜滑梯，他一路抄底但是越抄越底，「已經抄了3、4次了，每次都百股百股的進，但帳面數字實在綠的我發慌啊！」

有網友同樣被套牢「60%的錢都在600元的台積電，X」、「年前炒到660跟去年劇本一模一樣，看來又要演一年了」，還有老手建議抄底派「要加碼可以設定跌個5％10％再買」，否則攤平價位差別不大。

專業網友分析，矽晶圓需要的原物料，烏克蘭為全球重要的礦區，原物料加工更是主要出口之一；加上戰爭引發恐慌，台積電是台股權值之最，「當然一定是慢慢殺底，所以短線波段月線以下的，今年進場的基本上都準備吐完」。

保守派網友則認為，「台積電已經在做頭了，就算它是護國神山也一樣，即便台灣本土法人再硬也受不了外資狂賣」、「我覺得現在不是抄底好時機，唯一漲的理由只有KD低檔背離」、「升息預期本會讓本益比高的標的進行修正」。

不過，看好台積電的人反而覺得是難得加碼的甜甜價，「大特價不是常有的事，感謝普亭」。