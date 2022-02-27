升息、俄烏情勢讓價值股浮現合理價位！大咖：8檔美股、10檔台股可佈局

摘要 1.現階段屬於牛市行情，沒有轉空跡象，升息、俄烏情勢緊張，已讓許多企業的股價超跌一大段，整體本益比偏低，目前許多價值股都浮現合理價位。 2.此時適合區間操作，高出低進，只要不過分貪心，勝率會提高。

我發覺資本市場的情緒起伏與變化不光是每天，上午和下午乃至晚上皆會有不同的心理因素影響，可以簡單區分成3種樣貌：一為看好後市，樂觀態度看待，追漲買盤持續湧入；二為看壞行情，悲觀主義瀰漫，殺低賣壓湧現；三為多空看法不明，易受任何消息干擾，而時而做多買進、時而做空賣出，毫無章法。

此時此刻正處於第3種且稍微偏向第2種，究竟市場的預期與表現是對的方向嗎？我有點不以為然，尤其是我一再強調82法則，贏家頂多就是2成人數，甚至是更少。所以短期內來看，擺在檯面上的多與空，原因都合理且言之鑿鑿，不過只要時間縱深一拉長的時候，就會發覺市場常常會出現過與不及。

也就是說，市場一直都是處於超漲及超跌的兩邊天秤擺盪。我不能說反市場操作是穩贏的鐵律，然而要先見林再見樹，掌握大趨勢之下再去分配持股比重。

目前景氣仍處於上行階段，因此現階段是屬於牛市行情，沒有轉空的跡象。過去經驗，就算是開始升息的初期也不是世界末日，更何況目前市場預期FED今年會升息7碼以上，俄烏情勢緊張，悲觀情緒高漲，已經讓許多企業的股價超跌一大段，整體本益比偏低，我認為很多價值股都浮現合理價位。

不用抄底，但是逢低逐步建立持股部位，相信預設報酬率不用太高，是很容易可以達到的。此時適合區間操作，高出低進，只要不過分貪心，勝率是比較高的。

美股建議：超微半導體（AMD） 、輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）、Navitas（NVTS）、JETS、Wolfspeed（WOLF）、聯合技術（U）、XLU

台股：中磊（5388）、日月光投控（3711）、光洋科（1785）、聯德投控（4912）、台積電（2330）、系統電（5390）、聯發科（2454）、大成（1210）、卜蜂（1215）、華固（2548）。

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