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升息、通膨的雙重壓力⋯投資大咖：除科技類股外「這類型股票」也是好選項

商業周刊 / 老馬
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

摘要

1.上週台股新春開盤一路走強，其實看好及看壞往往是一線之間，如果心頭沒有拿定、隨波逐流，大盤下跌就看跌、上漲就看漲的追高殺低，就會賺不到錢。

2.嚴控風險管理、保持彈性是今年重要課題，目前風險性資產像是股票的比重，不能超過5成，防禦性標的至少要有3成，現金與債券可以有3成左右。

台股新春開盤之後果然如吾人預期，一路走強，鋭不可擋。投資人情緒起伏很大，從極度悲觀隨即又轉趨樂觀，其實看好及看壞往往是一線之間，如果心頭沒有拿定、隨波逐流，大盤下跌就看跌、上漲就看漲的追高殺低，就會賺不到錢，各位務必切記。

當然行情也始終不會那麼簡單，否則贏家不會總是少數。重點是先前市場過度悲觀氣氛，其實是提供很好危機入市的機會，目前一旦回穩，反市場操作就不那麼適用。今年期望報酬率更降低，獲利的基礎是建立在「良好」、「對」的買點，所以介入的相對位置與價位就變得很重要。

為何市場如此在意美國FED何時升息，或是要升息幾碼？利率水準的預期，為什麼和各種投資商品有那麼高的連動性呢？以下簡單說明。

任何的借貸工具或投資金融商品，都和資金成本有相當的關係。例如房貸利率是普通市民的大筆成本；企業的股價本益比，也是以利率為比較基準；債券殖利率更是如此；市場的風險溢價，也是根據利率變化來調整。所以，整體資金對於利率敏感度非常高，是否接受高風險或低風險的資產，有很大部分是取決於安全、無風險的水平來做判斷。

設定好投資組合的內容，會決定整體的報酬與風險。以目前的情況，風險性資產像是股票的比重不能超過5成，防禦性標的至少要有3成，現金與債券可以有3成左右，加上每戶家庭幾乎都有房地產，所以嚴控風險管理以及保持彈性，靈活操作是今年重要課題。

除了成長性較高的科技類股之外，可望配出高股息、現金殖利率的股票也是很好的選項。通膨的壓力會瀰漫開來，當預期心理拉高時，會演變成更嚴重的問題，所以便宜資金將不再出現，我們都要知道這件事實。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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