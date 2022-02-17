用「股東會紀念品」當買進指標...這樣挑股票穩賺不賠

有沒有想過一年一度股東會紀念品，竟然可以做為買進股票的標準？這是因為很多人都會鎖定那些發放優質股東會紀念品的企業，在最後買進日前買入，以得到獲取紀念品的資格。這時就會帶動股價上漲。

所謂股東會紀念品（股東優惠），是致贈給投資企業的股東，包括自家企業優待券、Quo-card通用禮券或圖書卡NEXT 等有價票券、食物、紀念品等，做為對股東出資的回饋。

就像是企業給股東的「贈品」一樣呢！

股票投資的報酬，基本上有股價上漲所帶來的資本利得，以及配息（股利收入）這兩種。只是，在日本長久以來就存在股東優惠的文化，有許多企業都實施股利優惠，做為對股東的謝禮。除了對配息、股價帶來正面影響的「買回庫藏股」之外，也有企業採用「股東優惠」的方式來回饋給股東。

根據大和投資人關係股份有限公司的《股東優惠導覽二○一八年版》的資料顯示，整體市場上的三千七百二十三家上市企業中，有一千三百六十八家公司實施股東優惠。比前一年增加了六十一家，相對於全體上市企業，實施優惠的比率是三六．七％。三家公司裡就有一家採用優惠制度。

近年，由於在東證一部上市的要件包含了股東人數，因此實施股東優惠來增加散戶股東，或是藉由活絡股票交易的方式，來達成東證一部上市條件的企業，也在增加當中。

電視、雜誌、網路媒體等，製作股東優惠特輯的也增加了。將棋棋士桐谷廣人就是著名的股東優惠投資人，他經常在媒體上露臉，以及出席演講。

分散投資有股東優惠的個股不但低風險，又能夠獲得像配息一樣的股東優惠股利收入，是適合初學者的投資手法，跟投資信託基金一樣是「投資的入口」。

有優惠很好，那能只買個一股嗎？遺憾的是，只買一股的話，幾乎所有的個股都拿不到優惠呢（編按：台股股東會紀念品，通常只買一股亦可領取，但持股未滿一千股的股東，需親自參與股東大會或電子投票後才可領取）。股東優惠是致贈給在「最後過戶日」持有既定股數的股東的禮物。依不同企業有不同的最後過戶日，大多都在三月、六月、九月、十二月。在最後過戶日時，持有一定數量以上股票的人，大概在二∼四個月後，就會收到股東優惠或是使用說明。

受歡迎的股東優惠企業，獲勝機率高達八成

對於這種有股東優惠的股票，除了草食系的買進並持有以外，我們還可以進一步利用「股東優惠所造成的股價變動」，進行更肉食系的事件投資法，獲得穩固的報酬。那些股東優惠內容很受歡迎的個股，往往在最後過戶日之前的幾個月之間，會有很多投資人為了取得股東優惠而買進持股。尤其是那些成交量少、流動性低的個股，股價波動會更明顯。

看準的不是股東優惠，而是「漲價」

在日本的股票市場中，有不少散戶投資人因股東優惠的吸引力而買入，所以會產生特殊的買入需求。因股東優惠，而導致股價在最後過戶日前出現上升趨勢的個股，往往在最後過戶日以後就會下跌。這是因為在最後過戶日以後，買進股票的人會大幅減少。

實施股東優惠而大受歡迎的企業股價，在最後過戶日的前幾個月（二∼四個月），就會開始有緩慢上升的傾向。像這樣靈活運用數據資料，對實施股東優惠的企業進行波段投資，就能獲取漲價的收益（資本利得）。特別是以下這樣的個股特別容易上漲。

《事件投資法》。圖／樂金文化提供

● 一年實施一次人氣股東優惠且不可融券的個股。

● 一年實施兩次，但可融券的人氣股東優惠個股。

● 東證二部或新興市場的小型股、成交量小的個股。

台灣作法

台灣股東會紀念品大多只需一股便可獲取（還是得詳閱相關公司規定），買進零股來賺取股東會紀念品和價差，也是不錯的投資策略。

(本文摘錄自《事件投資法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)