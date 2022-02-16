我該怎麼選股？找出有可能上櫃轉上市的股票...就會賺

找出可能上市的股票，就會賺！

很多人都不知道，上櫃轉上市類股，是一種利多訊號。這是因為有助於該股票擴大成交量和提高流通性，所以上市前後，可能因資金動能充沛，交易更加活絡，而有一段「慶祝行情」。所以大家可以觀察公司是否有準備上市的動作，趁早買進股票，當公司宣布上市後，就有機會快速賺一筆。

經濟規模大的國家，很多時候會存在數個股票市場。在美國，就有紐約證券交易所、NASDAQ 、NYSE Arca 、NYSE MKT 等股票市場。

在日本，則有東京證券交易所（東證一部、二部、JASDAQ、Mothers 等）、名古屋證券交易所（名證一部、二部、Centrex、札幌證券交易所［札證、Ambitious］）。

股市中並沒有「一旦在某個市場上市了，就只能一直待在那個市場裡」的規則。有時候也會在其他市場上市，或是變更市場上市。例如：從東證二部到東證一部，從東證MOTHERS或是JASDAQ、名證、札證、福證，變更到東證二部或一部去上市。（編按：台股分上市、上櫃、興櫃、創新板及戰略新板等，除上市股以外，其他股票在流通與買賣上限制較多，也各自有不同的上市條件規定，大家可根據條件來觀察，從這些股票中找出上市機率高的股票，預先做好進場準備）。

通常變更市場的個股會發生龐大的買入需求，促使股價大幅上漲。但也會出現股價大幅下滑的可能。

那，為什麼需求會發生變化？因為大多數的年金基金、保險公司、投資信託、信託銀行、投資顧問公司等法人投資者，都是基於一定的嚴格規則來操作資金。這些規則當中很多都有「必須是東證一部上市的企業」或是「總市值在幾億日圓以上」這樣的條件。

這是因為中小型股的流動性較差，若以大額資金操作這樣的個股，很可能光一賣出持股，就會致使股價暴跌，而且若有一點壞消息出來，也會有想賣也賣不出去的風險在，為了迴避這種狀況，較大的基金都會避免購買中小型股。

預測出上市的訊號，搶先一步

此外，東證一部乃是日本股票市場的頂點，「東證一部上市的企業」是一個信賴度高、具有品牌力的標籤，在社會上、經濟上的信用度高，想投資的人也很多。

因此，在東證一部上市的個股，很有可能會有龐大的買單進入，除非是在IPO隔天賣出（企業將發行新股、或是為了讓投資人取得已經發行的股票而徵求投資人）或是有盤外交易（企業或大股東在證券交易所的交易時間外，將股票打折出售）的狀況，不然股價大多都會大幅上漲。

那麼，也有可能會下跌，但基本上都上漲吧？沒錯，東證一部的上市條件是公開的，那些以在東證一部上市為目標的企業，為了滿足這個條件所採取的行動，也有固定模式。所以可著眼在這點上，事前買入有望升格到東證一部的個股，在發表後賣出。

升格到東證一部後，會成為許多法人投資者購買的對象，再加上提升企業信用度的效果，會讓大眾增加對業績提升的期待，所以升格到東證一部的消息發表後隔天，股價大多會大幅提升。

注意：有時候會發生下跌，到底是為什麼呢？

股價沒有上漲的例外情況是，在升格的同時發生了對股價有重大不良影響的股份出售交易，或是發表了盤外交易的情況。像這樣的案例，會使升格到東證一部的正面效應，被短期的供需惡化抵銷，這樣一來，股價就會下跌。然而基本上，如果在升格到東證一部前，就持有這些個股的話，消息發表後賣掉持股，獲利的可能性都會提高。

所以要找出這些個股的重點就是，從升格的年限規定、從地方市場升格到東證二部的市場變更、股東人數或流動性增加等的舉措。

①從東證二部、MOTHERS 升格的一年規則

上市到東證二部或是Mothers一年後，就變更市場升格到東證一部的例子有很多。而已經從地方市場或是JASDAQ 變更市場到東證二部的個股，則必須自變更市場的一年後，才可升格到東證一部，因此從這些個股中挑選，就是一個要點。

確認的方法就是每天用TDnet（公開情報適時揭示閱覽服務）來確認，這是最基本的作法。

想要省略一一確認所有公開揭示情報的麻煩過程，就在關鍵字搜尋欄裡面打「東京證券交易所」等關鍵字進去搜尋吧。

②地方市場（名證、札證、福證）→東證二部，或JASDAQ→東證二部的市場變更

這種個股很多都會再升格東證一部，因此也都值得注意。在這些個股當中，如果是已滿足升格東證一部的條件，或是如果只要再符合股東人數或流動性等條件就可升格的企業，業績面也不錯，就可以成為投資候補名單。

③股東優惠的新設、擴充

在升格東證一部的條件中，也有雖然業績等條件滿足了，但股東人數或流動性的基準，仍然沒有達成的個股。

有些企業為了增加股東人數或流動性所實施的對策，就是新設股東優惠，或是擴充企業，或進行盤外交易。也有人將這些對策加以組合搭配實施。

很多人都關注股東優惠，也有很多散戶投資人會買進有股東優惠的個股。由此可見只要準備足夠吸引力的股東優惠，股東人數一口氣增加的可能性就很高。

其他還有當一切都滿足了東證一部的條件，只有股東人數尚未滿足，便從JASDAQ 變更市場到東證二部後才實施股東優惠的狀況，這種情況很可能就是看準要升格東證一部。

④出售股份、盤外交易、股票分割

盤外交易是大股東在證券交易所的交易時間外，將持有的股票以收盤價再折扣數％的價格，賣給不特定多數投資人的交易。散戶投資人也可以透過網路證券參加。這也是增加股東人數的特效藥。

此外，也有企業為了達成「兩萬單位以上」這個流通在外股數的條件，而進行股票分割。像這樣提高流動性的動作，也是一種企業有意升格東證一部的訊號。

當這些幾乎已滿足東證一部升格條件，只差股東人數或流動性的個股，出現從JASDAQ 或地方市場變更到東證二部上市、新設股東優惠、進行盤外交易或股票分割等動作時，就能判斷它是值得投資的好機會。

當然即便期待能升格到東證一部，但若個股企業發生業績惡化的情況，股價就會走軟。看準東證一部升格的個股來投資，屬於中期投資，因此我們需經常從公司四季報、網路證券的工具等，來檢查企業的基本面有沒有問題。

總之，就是關注那些想要上市，而企圖增加「股東人數」或「市值」的企業就是了。

想要升格東證一部，股東人數又不足的情況下，有時會透過盤外交易或是出售股份，把大股東的股票廣泛的賣給散戶投資人，用這樣的計畫來增加股東。此外，也有透過新設股東優惠或是擴充股東優惠，來企圖增加股東人數與市值的企業。

《事件投資法》。圖／樂金文化提供

「新興市場→升格到東證二部，盤外交易或出售股份增加股東人數或流動性，擴充、新設股東優惠，以獲取市值上升或股東人數」等現象陸續發生的企業，就正是在瞄準升格東證一部。

台灣作法 台股在上市股以外，有上櫃、興櫃、創新板及戰略新板，這些板的股票在流通與買賣上限制較多，也各自有不同的上市條件規定，讀者可根據條件，找出上市機率高的股票。

(本文摘錄自《事件投資法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)