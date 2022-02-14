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開戰恐慌賣壓出籠 他挖出3年前「台股血流成河」：標準多殺多

聯合新聞網 / 綜合報導
台股14日一度下挫313點，大盤綠油油一片。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股14日一度下挫313點，大盤綠油油一片。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

俄羅斯與烏克蘭戰雲密布的陰影下，台股今（14）日一度下挫313點，以1萬7997點指數作收。不過，有一位股民翻出3年前台股一排跌停畫面，當時正經歷中美貿易戰、美國倒債風暴，而如今多檔個股不止翻倍。

該股民13日在「Dcard」股票版以「3年多以前的股市」為題發文回憶，當時正值中美貿易戰、美國倒債風暴，並附上自選個股的收盤截圖，可見2018年10月美國對中國商品下重手加碼課關稅引爆股災，台股一片綠油油，大盤僅9806點、重跌6.31%，世界先進昔日54元，今日收盤價124元；中美晶昔日63.5元，今日收盤價194元。

股民描述那時台股血流成河，無一倖免，而且是標準的「多殺多」，但後來這些股票很多不止翻倍，「我覺得還是長多短空中震盪，大家不要太慌」，更透露自己處於「滿倉」狀態。

一位股民翻出3年前台股一排跌停畫面，當時正經歷中美貿易戰、美國倒債風暴。 圖擷自Dcard
一位股民翻出3年前台股一排跌停畫面，當時正經歷中美貿易戰、美國倒債風暴。 圖擷自Dcard

網友們紛紛回應「2020那年三月，沒有最便宜，只有天天都便宜」、「如果讓我回到過去，傾家蕩產買」，也有人說「這還好吧！去年五月跌1400點比較誇張」、「現在只是升息、烏俄戰爭、疫情而已，還是比不上過去的經濟大蕭條時代」，有人則認為「別再比以前了」、「每週都是週末鬼故事」。

台新投顧分析，此次北約軍力已進駐烏克蘭周邊國家，俄羅斯一舉控制烏克蘭難度偏高。研判事件基本情境仍是雙方循外交途徑解決爭端，方為各方利益最大選項。短線國際股、債市震盪如預期加大，建議仍偏重防禦股，逢低布局。

富達台灣成長基金經理人白芳苹則分析，在全球經濟環境高度不確定性的前提下，專注於晶圓代工龍頭、資料中心硬體設備、電動車、AI等趨勢產業，將是投資人在金虎年的關鍵策略。

台股14日漲跌分析。圖／取自三竹系統
台股14日漲跌分析。圖／取自三竹系統

Dcard 台股

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