FED升息縮表定調！投資大戶卻說：此時「不宜保守」！為什麼？
摘要
1.台股之前估值偏高，投資人過於追價，現在修正幅度普遍10%至20%以上，強烈建議現階段不宜太保守，反彈的機會隨時都會出現。
2.虎年行情走勢非常詭譎多變，要保持彈性、隨時調整，設定好停利停損。增加藍籌及避險防禦部位，成長、攻擊性金融商品要略降低。
市場一直擔心的美國FED是否提前升息或縮表的問題，近期終於獲得明確答案。不過也因為明顯偏向鷹派，造成各地股市出現較大波動。
FED表態後，難道就此一路看空？央行將打通膨列為優先，經濟成長放在次位嗎？我也不以為然！觀察目前美國標普500平均本益比已經低於20以下，羅素總指數則落在22，處於10年前的水準。如果對照目前的企業獲利成長表現，投資人情緒似乎過度悲觀。
市場極度憂慮升息，之前是估值偏高，投資人過於追價而漲幅太大，現在的修正幅度普遍10%至20%以上。既然沒有陷入熊市的狀況，那麼這時候已經構成「跌深就是最好的利多」條件，強烈建議現階段不宜太保守，反彈的機會隨時都會出現！
基期關係，通膨數據將會逐漸下滑。國際情勢上，烏克蘭的緊張情勢不斷升高，然而北約、美國、俄羅斯皆拉高備戰動作，開戰機會仍是五五波。油價持續上漲，美元、黃金走強都有所反應，股市下跌也是如此。市場反應了所有的利空，卻是對於任何利多視而不見。
揮別牛年、展望虎年，行情的走勢就是非常詭譎多變，要保持彈性、隨時調整、且戰且走，設定好停利停損，保有一些現金部位，畢竟環境已經改變，升息成為主基調，任何與利率相關的產品或工具（如債券、房貸）甚至股票都將有所反應。好好思考投資組合的調整，增加藍籌及避險防禦部位，成長、攻擊性金融商品要略降低，預期報酬率降低，應該是可以考慮的方向。
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