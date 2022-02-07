台股開春紅包好大一包！ 苦主：是誰說不要抱股過年？

牛年封關前國際雜音多，台股拉回幅度不小，加上休市初期美股費半連跌，搞得投資人心慌慌。但今（7）日台股虎年開紅盤，金融與傳產兩大類股強彈，讓一名股友眼紅「是誰說不要抱股過年的？」

該名股友在PTT發文抱怨，「是誰說不要抱股過年的？今天一整個大爆噴啊啊啊啊啊！是不是應該10成資金趕緊衝進去」，因為封關前部分網友表態要空手，沒想到台股開工普遍上漲，讓他心癢手也癢。

台股虎年首日開紅盤，市場漲跌分析圖。圖／取自三竹資訊

網友們虧說「誰叫你要相信PTT法人」、「股板都壞人啊」、「做價差的學人家存股抱過年幹嘛」，也有人首日上漲照樣卡位「抱股？我今天盤中買更便宜欸」、「你不抱，今天開盤也能撿啊」、「早盤有下殺一段」。

不過，網友們點出幾支過年要脫手的跳水股「抱聯電的真的很慘」、「手上一些股跟二哥（聯電）相關的都不好」、「你有想過抱環球晶過年的人的心情嗎？」，甚至有更慘的網友說「我滿倉過年啊，但我是滿手GG」、「今天這根連萬八都沒刺到」。

證交所觀察春節期間國際股市變化，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，在假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升。法人預料虎年開紅盤後有機會吸引低接買盤進場布局優質個股，指數本周有望站穩季線之上，並挑戰萬八大關。