母只買1張台積電就賺700萬 「膨脹變11張」原因出爐

新冠肺炎持續肆虐，全球大鬧晶片、電子荒，電子、鋼鐵、航運類股票飆漲，有網友近日意外發現媽媽竟是「股神」，她在1995年左右買下一張台積電股票，到現在變成擁有十一張股票，市值高達719萬元，媽媽表示，當時買了以後就忘了，等到想起來也不打算賣了。

一名網友在PTT發文表示，今年過年跟媽媽聊天，才知道媽媽在1995年左右買過一張台積電股票，由於過去都是配股非配息，所以張數從一張變成十一張，如今市值高達719萬元。媽媽說，當時買了以後就忘了，等到想起來已經漲價很多，也就不打算賣了。

其他網友紛紛羨慕留言「買一張變11張…好猛」、「差真多，為啥我媽買的是聯電」、「我媽說那個年代大家都買聯電，很少人買台積電」、「一張不賣，奇蹟自來」、「媽媽股神」。

也有網友認為此案例只是運氣好，留言「買太電東企的呢」、「時代不一樣，沒有下一個台積電了」、「真的倖存者偏差，抱到壁紙的應該也不在少數」、「我手上還兩支壁紙，只能說你運氣好」、「聯電，賺的還抵不上虧的」。