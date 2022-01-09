擔心抱股過年被套牢？樂活大叔：不怕休市利空的3種標的

摘要 1.過年期間，台股休市、美股會繼續交易，因此許多投資人都會糾結該不該抱股過年。 2.然而，就算只隔1天還是有可能發生重大利空，因此做好風險控管更重要。 3.作者整理3類無須擔心休市期間是否發生重大利空的股票，並提醒不建議冒進的標的：公司經營體質不好，只想「賺價差」，甚至是根本不了解的市場或商品的ETF。

1月26日，台股即將封關，一直要到2月7日才會再開盤。其中將有7個營業日，美股會繼續交易，但台股卻休市，所以每年大多數的投資人都糾結在「要不要抱股過年」這個問題上。就讓我用這一篇文章來回答大家吧！

我一直不把「過年」這件事列入我進出股票的考慮，因為就算只是「隔了1天」，還是有可能發生重大利空，誰說「隔了7天」，就比較會出事呢？例如2004年的「兩顆子彈事件」，不就隔了一個週末，就讓週一股市全部股票都跌停板嗎？

如果你把生活緊急預備金準備好，就算發生重大利空，你也不必急著賣股票變現來生活，或是你並沒有把房子抵押去跟銀行借錢買股票，你也沒有要還本金的壓力，就不用這麼擔心了。

投資前，要懂得預留緊急預備金

從2020年3月股災後，台股一路上漲，很多投資人操作都很順利，就容易忽視風險，很多人不是把錢通通all-in，就是借錢來買股票，當然會對「抱股過年」格外擔心。如果你是all-in，請你封關日賣一些股票，讓自己擁有生活緊急預備金。我建議未婚者至少留3個月生活費，已婚者沒小孩，留半年生活費，已婚有小孩者，請至少留1年生活費。

就算過年期間什麼利空都沒發生，過完年還是不該把這些預留的生活費拿出來買股票。

如果你是借錢買股票， 就最好燒香拜拜， 祈禱什麼事都不會發生。如果你有留生活緊急預備金，或是沒有借錢買股票，再請你繼續看下去。這個問題其實很簡單回答，就是「萬一發生大利空」，你套牢的這些股票可以讓你安心睡覺嗎？

不能安心睡覺，但目前處於獲利狀態，就在封關日賣了吧！就算開紅盤之後續漲，你至少也是獲利了結、落袋為安了。不能安心睡覺，目前又套牢中，就別賣了，因為或許台股休市期間國際上風平浪靜，封關日賣出不只賠錢，開紅盤之後你又要猶豫該不該高價買回來？

不必擔心休市期出現利空的3種股票

下面是我個人認為可以安心睡覺，無須擔心休市期間是否發生重大利空的股票：

公司經營體質不好，投資人只想「賺價差」的股票，或是衍生性的ETF，甚至是投資人根本不了解的市場或商品的ETF，本來就不是我建議可以買進的標的，所以和「要不要抱股過年」這個問題根本沒關係。

值此新春假期，但我不想祝大家「發大財」，因為發大財會伴隨高風險，所以我要祝大家「安心發財」就好。

ETF實戰週記：樂活大叔的52個叮嚀 作者： 施昇輝 出版社：商業周刊 出版日期：2022/01/06

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