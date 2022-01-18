現在該進場嗎...來聽聽股海操盤手給自己的「盤前13問」

盤前必須問自己的事 1.你是順市還是逆市？對應的均線系統支援你的看法嗎？ 2.你是用趨勢性的眼光判斷，還是短線的靈感？ 3.你握住了主力的手嗎，還是站在散戶中間？ 4.你準備持有多長時間，1個星期、1個月還是1年？你持倉的時間與判定系統、停損點、目標位、單量是否統一在一個時間框架內？ 5.你設立停損位了嗎？別忘記每天修正你的離場位。 6.你為什麼要用這麼大比例的資金來操作？萬一損失了怎麼辦？會損失多少？你能接受嗎？ 7.你這個計畫是想抄底還是想抓頂？是否該再等等，等趨勢更明朗些？ 8.你長期追蹤研究這個品種了嗎？ 9.你派出先遣隊或打定價單了嗎？先遣隊和定價單顯示你可以追入嗎？ 10.你信念堅強嗎？ 11.你心態平衡嗎？心情放鬆嗎？你是否會太緊張你的頭寸？如果太緊張，那說明第六感告訴你該離開，或降低些比例，這樣你可以安心睡覺，有利於健康和心情。 12.相關品種及各期合約的走勢相互印證嗎？ 13.你靜心散步了嗎？你對此認同嗎？

上述就是「十問」的全部內容，最初的10問也擴展到13問，我為此也做了幾十次修改，顧名思義，它是做盤下單前的自我提示。

13條挺多的，也涉及許多層面，都是我挑了又挑，揀了又揀，無法省略的。其中概念模糊、模棱兩可、無法具體實施的都被我去掉了。還有些細節，是根據我自身的性格弱點而特別提醒的。在我實際的操作過程中，每一條都是我必須認真對待、回答的。

對於這13條，我談談有意思的幾條。

有些人會奇怪，第3條，所謂是否握住主力的手，你也能量化判斷嗎？這肯定無法量化，它其實更多的是一種盤感，但這絕不是無中生有的感覺。當一輪行情即將啟動，是有脈絡可尋的，我把這種種的跡象，看成主力向你伸出的手。這種感受很難表達，每個品種、每次情況都會不同，而且每個人的感受點也不同，這真的需要交易實踐的累積。

主力有時候會伸出手，有時候又沒有，沒有的時候，我們會把它定義為期貨的無序波動；我們的操作正是要摒棄這種無序，所以這條是提醒我，市場有沒有預動的先兆。

沒有信心就沒有利潤！這句話是否太武斷了？或許你不願意輕易的反對，但你心中一定也有些不以為然：做多，行情上漲，即使沒有信心，也會沒有利潤嗎？再說，信心從哪裡來？不就是盈利贏出來的。

我們已經瞭解到，交易事實上就是一種截線運動，買進點與賣出點之間的絕對高度差就是（正負）利潤。在買點固定的情況下，拋點的選擇就決定了你是盈利還是虧損。事實上，行情很囉唆，它總在提醒你：「賺了，賠了，又賺了，又賠了。」賺了它引誘你的貪婪，賠了它考驗你的恐懼。如果你沒有信心，又如何堅持到你需要的那個離場點？

一個人怎麼會沒有信心的？信心是盈利贏出來的，反之，沒信心就是虧損虧出來的。如果你已經失去信心，那你一定受過市場的傷害，而且這樣的傷害程度已造成你信心的挫傷。這可不是輕鬆的傷害，它很可能會造成操作困境：當行情向你示好，讓你賺錢時，你會由於渴望更多的補回損失而貪婪；而當行情翻身折下時，你往往很快忍耐不住而生懊悔之心，責怪自己之前盈利的時候為什麼沒有平倉。如此反覆，你的心被貪婪與恐懼糾纏，最後一定會被行情狠狠鞭撻。

我無法計算出你是會先贏後輸，還是一輸再輸，但相信我，我和很多「先烈」都反覆論證過了，真是這樣：當你喪失信心的時候，繼續操作一定會傷得更深。其實總結到最後，一句話就可以了，很多高手會時不時的掛在嘴邊：「做交易就是做心態」，「心態不好怎麼做怎麼輸」。

故而詢問自己信念堅強嗎，就是測試你自己的信心度，以及你對該操作的信心度。只有堅定的信心才能助你度過行情反覆修正的暗礁，抵達成功的彼岸。

那麼心態可以自查嗎？可以。

內心寧靜時，你就能把自我解放出來，讓它慢慢升到半空，向下審視著你。這時候，它是公正的第三者，不帶偏向的觀察你的心態：急躁嗎？挫敗後急於求成嗎？還是淡定自若，心如止水⋯⋯在我的週交易計畫中，總有自我評判這一項，我運用這個方法，真的可以瞭解自己所處的狀態，並由此給出：大膽進攻、謹慎、防守、休息和強制休息等建議。

說完第10條，我簡單說一下最後一條─散步的意義。

散步就是為了散熱。我很瞭解自己，我常常會鑽到一個胡同中死活不出來。在頭腦發熱的時候，我們這類人還特不聽勸，越拉越倔強。看好的時候只看到好，壞的時候全是壞。我們不大願意聽別人的，性格學上我們都是自我判定型，事實上，不是這種性格的人還真不適合做交易。

不過，我們真的必須冷靜。記得吧，有多少次，你熱血沸騰，最後卻只是空歡喜一場。所以，在最後決策入場前，我願意再給自己個機會，重新思考。這是必需的一個過程，讓大腦冷卻後重新研判。我最喜歡的方式是散步，每當我圍著社區遛彎的時候，就會情緒平穩，才思滾滾。

(本文摘錄自《投機者的撲克》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)