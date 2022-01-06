為什麼投資0050、0056，不買個股？樂活大叔施昇輝揭開「投資達人」不肯承認的真相

曾經有個財經雜誌的總編輯問我：「你為什麼不透過選股，來設法提高投資報酬率？這根本違反人性啊！」誰不想追求賺更多錢呢？所以當然是「應該」，但問題是「做得到嗎？」

我不是財經媒體喜歡邀請的專家，因為我永遠只講兩支ETF，而且也只有兩招，對於知識需求量很大的媒體來說，真的並不合適。

財經媒體喜歡講「個股」的專家，因為內容可以非常地豐富，不只有充滿利多的基本面分析，還配上一路上漲的技術線圖，讓讀者心想「如果我買的是這一支，不就能賺大錢了嗎？」

每一個投資人都希望每一次都挑到會漲的股票，然後買在起漲點，一買就漲，最後賣在起跌點，一賣就開始跌。我相信你總會發生過幾次這麼美好的事情，但不可能永遠都心想事成，只要賺多賠少，其實已經是股市贏家了。

你是嗎？

大部分的投資人都不是，都是賠多賺少，甚至有人從來都沒有買對過股票，或是從來都沒有在對的時機買賣過。既然一直賠錢，所以更該努力學習投資知識、更該努力鑽研投資技巧，相信總有一天會成為投資贏家。

你夠努力嗎？

有人真的很不努力，只知道到處打聽明牌，以為有好心人能幫他賺錢，但請想想，別人有義務幫你賺錢嗎？既然沒有，你為什麼這麼容易相信別人？

有人真的非常努力，各種財經書籍、財經節目、財經講座都不放過，甚至花大錢去上財經課程，結果呢？有用嗎？

股票市場的「倖存者」比比皆是

「努力提高投資報酬率」當然是人性，但你若發現，再怎麼努力，都無法提高報酬率時，你反而會更沮喪、更懷疑自己。

當然有人可以不斷提高投資報酬率，但真的少之又少，或許就是坊間那些被媒體報導過的投資達人（但我對他們的投資績效其實也很存疑）。你以為看了這些報導，就能照他們的方法來做嗎？我認為他們其實都只是股票市場的「倖存者」（連我自己都是），一開始並沒有一套系統化的作法，在賺到錢之後，才回頭去歸納他們的投資心法。不過，每一個投資專家都不會承認自己是倖存者。

我認為真正該做的是「追求降低風險」，但沒有任何投資專家在教這件事。股票不同於銀行存款、保險，當然有價格波動的風險，但仍然是有可以控制的方法。

最起碼你不該去買任何有下市可能的股票。不過，當你在追求提高投資報酬率時，常常就會忽略這一點。

最起碼你該買就算套牢，每年也都有穩定股息可以領的股票。不過，當你在追求提高投資報酬率時，常常會告訴自己：「賺價差，比領股息快多了。」你當然該追求賺價差，但萬一沒有價差可賺，好歹你還有股息可領，而非一無所有。

很多投資專家「恐嚇」大家，如果不能填息，領股息只是把自己的錢領出來而已。這話當然沒錯，但如果一支股價30 元的股票，每年都能領1.5 元的股息，只要二十年就回本，以後可以一直領到死，難道不好嗎？這種股票其實還不少！有價差就賺，沒價差就領股息。

努力追求高報酬，最後也許一無所有

確定有合理的投資報酬率，當然一定要勝過銀行定存利率，也至少要打敗通貨膨脹率，其實就足夠了。努力追求提高投資報酬率，說不定最後反而會賠錢（其實大部分投資人都是這個下場）。

這幾年有非常多各式各樣的ETF 推出，供投資人選擇。大家開始努力比較，該買什麼來勝過0050、0056 的投資報酬率。我相信一定有很多贏過這兩支國民ETF，但有贏很多嗎？我不知道，也不要問我，因為我一點都不想「努力追求提高投資報酬率」，因為這兩支已經能夠提供我「合理」的投資報酬率。

有人說，你如果不追求快樂，反而才能快樂。用在投資理財上也是一樣，不追求提高投資報酬率，反而才會賺到穩定的投資獲利。

ETF實戰週記：樂活大叔的52個叮嚀 作者： 施昇輝 出版社：商業周刊 出版日期：2022/01/06

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