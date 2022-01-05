視力受損如何玩股票？釣出視障鄉民解答 網友狂讚：太神了

台股自2020年3月後一路飆漲，目前更超過萬八，好行情讓全台陷入炒股熱當中。一名網友表示自己親人因故視力受損，未來甚至可能全盲，好奇有無視障者能夠照常玩股票？想不到果真釣出縱橫股市十餘年的鄉民解答，他直言「沒有不可能，只有不願意」。

一位網友在PTT發文，他提到自己一名親人因為車禍導致視力受損，醫生坦言未來可能雙眼全盲，他擔憂親戚無法再像從前一樣玩股票，因此納悶是否有視障者也能玩股票。

想不到真的釣出同為視障者的鄉民回應，他從2006年的年底就開始玩股票，現在只要透過手機的語音輔助系統，也能用股市App看盤，若是用電腦則可用點字輸入法、或者用語音系統下單。

至於如何分析股票，他提到因為自己的資料搜尋能力較差，所以只玩有研究的30檔左右股票，技術面的話只透過看盤軟體研究均線，再用Excel慢慢整理成資料，「所以很慢很陽春，花在這些事的時間很多」。

談到盲人玩股票最需注意的事情，他表示「一開始先少量，熟悉了再慢慢擴大」，更強調操作手機App下單時千萬要聽清楚別著急，「賺錢的機會隨時都有，不要因為搶快而失誤導致賠錢」。

對於盲人能不能玩股票，他直呼「沒有不可能，只有不願意，很多事都能有方法」，最後他還以自身經歷鼓勵眾人，坦言玩股票15年來曾碰過2次股災輸光，但最後都有辦法賺回來。另外他自曝曾奪下保齡球亞運金牌，同時也是盲人棒球世界盃的明星選手，還身兼一名音樂表演者，現在對未來的期許是有朝一日能夠「開車」，「還沒體驗過坐在駕駛座的感覺，很期待」。

貼文曝光後吸引網友熱烈回應，「推這篇，盲人透過適當的幫助也可以做一般人的事情」、「看完蠻感動的耶」、「厲害，跟運動一樣，貴在堅持跟精進」、「真的佩服，預祝未來一切平安順利」、「太神了！不只玩股票，還看盤跟回這篇文」、「股版果然臥虎藏龍」、「一般人研究股票都沒這麼認真」。