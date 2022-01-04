台股再創新高 他問「不怕疫情？」網友掀論戰

台股今（4）日受到台積電股價大漲激勵，再創18,526點歷史新高，有網友表示，雖然台股一片樂觀，但全球疫情的不確定性仍高，反問眾鄉民「各位真的不怕疫情」？

一名網友在PTT發文，他表示，回顧過去2年，若是疫情突然爆發、股票大跌的機率就增加，之後疫情利空鈍化，股價又會再漲回來。而目前台股情況則是一路穩穩上漲，全部人都處在一片樂觀之中，但原PO提到美國單日確診破百萬、西安封城，台灣則單日新增四例本土且面對來勢洶洶的境外移入案例，疫情的不確定性仍高，若突然爆發股市恐怕會慘跌。

為防疫情的不確定性，原PO表示目前操作趨於保守，更反問眾人，雖然台積電近期仍帶動台股漲勢，難道「各位真的不怕疫情嗎？」

貼文曝光後吸引許多網友回應，「美國疫情炸成那樣，美股有跌嗎？早就習慣了」、「怕啊，怕這場派對沒有停止的一天」、「怕啊，怕不跌下來」、「莫德納股價大跌，誰還在乎疫情」、「缺電的問題的確比較大，夏天再說吧」。

但有另一派網友支持原PO觀點，認為不可輕忽疫情的不確定性，「人類數量跟勞動力都在萎縮，還能樂觀多久，繼續看下去」、「怕啊！中了隔離治療會快樂嗎？」、「的確不可輕忽疫情，但也無須過度恐慌」。