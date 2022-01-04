超商店員薪水30K靠玩股2年賺近千萬 內行提醒小心一操作致命

新的一年開始，不少網友紛紛回顧過去幾年的投資報酬率，一名超商店員也PO出他買股票的心路歷程，透露自己薪水30K，靠著玩股這兩年獲利將近千萬，文章一出引發鄉民們熱議。

一名網友在PTT Stock板以「超商店員的2021股海奇幻漂流」為題發文，他表示高中畢業後就在超商打工至今，賺到的第一份薪水就投入於股市，股齡幾乎與超商職涯同步，他提到，2020年底因不少「航海王」的文章分享，讓他對貨櫃海運產業有更深入的了解，開啟人生的轉捩點。

原PO每個月省吃儉用，存20K投入在股票上，2021年1至3月當時他的本金是86萬元，實現獲利為2.9萬元，隨後把7到8成資金都壓在長榮跟陽明，4-6月長榮大波段飆漲時，他擴充帳戶的交易額度和融資額度，加上其他原物料股也有斬獲，實現獲利高達378萬元。

原PO貼出他玩股的心路歷程。圖／取自PTT

2021年7月他原先的獲利將近200萬元，但因長榮230塊要被二度處置，跳進去買了十幾張，「搭上鐵達尼號咕嚕咕嚕（航運股崩盤沉船時）也使得我被迫在170塊附近慢慢停損部位」，當沖也大虧，原PO慶幸還好他還有選電子股，加上美元保單到期贖回，下半年在認損將近200萬元的情況下，已實現獲利為96萬元以上。

原PO表示，這一兩年來他都是用「融資」（向券商借錢的方式來買股票）做交易，扣掉融資借的和賠的，大概賺了880萬，將近千萬，不過他認為「2022的課題是要想辦法降低對融資的依賴性，畢竟我的工作收入不高，今年開始還要幫忙繳家裡的房貸，所以我已經是沒有多餘的錢每個月再投入到股票裡，只能透過不斷的交易獲利，使資產增加」。

貼文一出，鄉民們紛紛留言回覆「這年頭連超商店員都是少年股神，你各位賠錢的，真的是該檢討了」、「誰說超商打工仔沒有靈魂」、「不是，在超商能盯盤嗎」、「你確定你不是開超商的」、「佩服，不是因爲你賺很大，而是你有認真存錢沒被外界誘惑」，「你這樣會激勵一堆超商店員」。

也有人提醒融資的風險「沒有強心臟不敢融資」、「你還待在市場...小心今年」、「開融資要注意一點，多頭是可以狂賺，記得風險要控管」、「你融資開太高了，真的要當心風險，融資是雙面刃」、「融資開對變股神，開錯變衰神」。