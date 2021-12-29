股民不下單被上層關切！違約交割按比例賠 營業員心累：我有話要說

股票投資人開戶時都會擁有專屬營業員，營業員則需要服務一群客人，每位都有各種疑難雜症，有些客人會半夜打電話、違約交割，令營業員相當頭疼，不過有些狀況，營業員倒是希望大家應當立刻通知，或許有「特殊方式」能先解決問題，別傻傻地拖到最後一刻「這時候就算有補救措施也都來不及了」。

該營業員在「Dcard」以「我是營業員我有話要說」為題發文表示，自己大學非讀金融相關科系，但因為興趣考取相關證照，畢業後順利進入證券業，工作的熱忱卻被慢慢磨滅。她整理出7大重點「這1年多來成為營業員最常遇到的問題」，給未來學弟妹們參考，或許也對投資新手有幫助。

一、股票手續費

客人要求降低手續費見怪不怪，但調整手續費並不是營業員說了算，申請都要經過主管審核才會生效，審核條件就是交易量，沒量要降到3折真的不可能，最常遇到幫忙爭取折扣之後又不下單，若不滿意「真的可以直說」，因為營業員容易被主管「關切」，她無奈說「明明是好意希望能給客戶的最低折扣，卻搞到自己最後成為主管的特別觀察名單」。

二、各項商品的手續費

最常遇到客人下單之後，或是申購的最後一天才問有沒有折扣，「這時候想給你優惠真的都來不及了」，她建議若投資人對交易基金、期貨等商品有興趣，「大可直接詢問你的營業員目前有沒有什麼優惠，真的不用不好意思」。

三、下單額度

營業員會根據你的財力，調整下單額度，最常見的是給100張，有人抱怨額度給很低，「這時我必須説我們也想給你高一點啊，畢竟你交易的越多我的業績就越高」，但她遇過太多手誤下錯單，特別是當沖賠錢違約交割，「這個營業員是要負責的，金額營業員跟公司按比例攤」，她不確定每間券商是否一樣，「有時候真的覺得自己賺著奶粉的錢，卻扛著白粉的風險」。

四、違約交割／做多跌停做空漲停

「在此呼籲大家，當你發生無法處理的事情時，請當下立刻打電話給你的營業員」，做多跌停能先幫改融資，沒資也能去要要看，做空漲停能先幫改券，若沒券就試掛盤後，都不行隔天券商幫忙強制回補，最重要的是沒錢交割的話，當天一定要告知營業員，會想盡方法避免客人違約，例如股票借貸、T+5等，「真的不要都在T+1中午以後才來講，這時候就算有補救措施也都來不及了」。

五、對自己的股票負責

很常遇到客人打電話問「哪支股票可以買？」，因為營業員不是分析師，推薦股票被檢舉會被停牌，「除非你的營業員本身有分析師的證照」。她透露曾遇過無厘頭的電話下單客人，要求股票到價提醒他買進賣出，自己沒注意到電話與Line通知，便責怪對方害他賠錢，營業員嘆「他還很理所當然的跟你說那你就多打幾通？我實在是超級無言」。

六、開戶完跟失蹤一樣

有的客人在開戶訪談完像失蹤一樣，電話不接Line也不回，她理解有人怕被騷擾擋了行銷電話，但別把Line也封鎖，至少還能發訊息聯絡，「上次有一個客人缺款，電話不接Line也不回，後來還是他家人幫他付的交割款，每次遇到這種的都好想把他的帳戶直接凍結」。

七、營業員也是人也需要休息

「最後這一點大概是我最心累的事情」，希望大家注意聯絡的時間，下班時段或周休二日就算了，曾遇客人半夜打電話，她隔天起床怕對方還在睡便改用文字Line，結果客人去客訴說營業員都不幫他處理事情。另外，營業員平日有事休假時，一定會提早1～2天通知Line，請大家撥打公司電話，有代理人協助處理，「不知道為什麼我都寫的這麼清楚了，他們還是要一直在我休假的時候瘋狂打給我，我人就不在公司是要怎麼處理事情」，令她平日休假就頭痛。

沒想到此文釣出其他營業員表示「完全講出心聲」、「我是都丟資料給客戶，客戶都不看，只好丟對帳單酸他們」、「常常半夜被打電話還有騷擾，之前還有客戶還說叫我陪他吃飯，給我三千？真的一堆奇怪的人」，還有網友開玩笑說可以偷看大戶進場，應該能賺不少，不過原PO回應，公司系統會抓15分鐘內的跟單「就會有一張要你寫原因的單子，太多次會被關切」。