用便當錢就可當存股族！十大網友公認必備證券商　手續費1元起

十大網友自主討論券商

適合新手使用的投資策略中，除了選擇強調分散風險的ETF指數股票型基金，也有許多網友會選「定期定額存股」，把原本每月存在銀行的固定金額，改成買入標的長期持有，靠股息創造金流，定期買入衝高持股數，不但能降低平均成本，又有分散投資特色，適合無法整天盯盤的小資上班族，但要透過哪家證券商買？不如跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看！



我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》針對「社群、討論區、部落格」等網友自主討論，結合眾網友意見，整理出10大適合定期定額存股券商，例如永豐金就推出「豐存股」，就受到不少理財KOL推薦，提供台股、美股多元策略投資，成為網路人氣第一名，讓你用少少便當錢，就能開始投資路。

image source: FB / 永豐金證券 投資e路發

NO.10 凱基證券

凱基證券市占率是第二大券商，，定期定額主打「標的業界最多」，包含200檔個股跟12檔案ETF，從「護國神山」台積電到許多小資族都喜愛0050等都有，每筆扣款金額最低1000元，以千元為級距上加，可指定每月3日、13日、23日為扣款與交易，另外凱基證券也提供線上真人客服，受到網友讚賞。



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NO.9 華南永昌證券

華南永昌證券定期定額存股，共有45檔ETF 及78檔個股可選，可投資標的非常多元，金額單筆最低3000元，並以500元為級距往上加，每月能選9日委託，用戶能夠過「好神e櫃檯APP」或是臨櫃辦理，開啟你的存股之路，達到華南永昌證券所述「定期定額畫出獲利的微笑曲線」，意指股市短期注重價格，但長期能創造「價值」。

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image source: 華南永昌證券網站

NO.8 新光證券

新光證券定期定額買台股，每筆最低1000元，並以千元為單位，可選擇每月8日、18日、28日扣款，可複選也能同一商品分三個扣款日，近期推出「定期定額全民存股優惠」，針對第一次申購定期定額服務，且扣款成功的新戶，可獲得500元手續費抵用金，還可用在零股、證券電子交易。

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NO.7 台新證券

台新證券推出定期買零股服務，投資人可以每半年一期，設定平盤價正負5個升降檔位區間，當作委託價格，比起不能調整價格的券商，多了更多買進空間，在這半年內，每個月1到28日，最多可選3天預約委託，也很適合不盯盤的佛系投資人，可自行設定好中長期的目標時間，用小資金也能慢慢變大股東。

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image source: 台新證券 官網

NO.6兆豐證券

每筆最低投資金額為新台幣3000元，以千元為級距增加，每個月可以選3個指定日期扣款，分別為每月8、18、28日，共有44檔ETF、11檔傳產、電子與金融等個股可投資，讓投資小白能透過定期定額，跌時買多、漲時買少，以低門檻且固定的資金，讓懶人也能透過中長期投資累積資產。

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NO.5 元大證券

元大證券成交量市占率是全台第一，定期定額主打精選台灣市值前1000大，配息穩定的12檔ETF，45檔傳產、金融、電子個股，讓投資族可用最低1000元，以100元為級距進行存股規劃。

提供每月每月6日、16日及26日共3日可設定為定期定額買進日，透過其官網也能回推試算台股定期定額獲利率等。

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NO.4 富邦證券

可以透過「WEB下單」、「富邦e01」、「富邦e點通」及「富邦e+」或臨櫃完成富邦證券定期定額契約書後，即可用最低1000元並以千元為級距，開始投資台股、ETF等。

另外富邦也提供多種投資組合（每組最低投資金額3000元），增加小資族更多定期定額選擇，每月可選擇3天扣款，分別是6日、16日、26日。

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NO.3 玉山證券

透過玉山證券「股票e指存」定期定額投資，每筆約定金額最少1000元起，主打每月都可以「日日扣」服務，擁有更彈性的扣款日選擇。

意指1日至31日可選擇1日或最多9日，彈性空間大，用戶還可以自行設定買入金額和委託價格區間，屆時系統會自動買進。

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NO.2 國泰證券

國泰綜合證券定期定額專區，提供162檔標的，其中包含各產業鍊、股票和債券，85檔個股以及77檔ETF，每筆投資金額最低1000元，並以千元為單位累加上去。

扣款日可以選每月3日、6日、13日、16日、23日、26日，根據國泰證券最新報告，2021年1到10月國泰台股定期定額扣款，累積超過百億元，與去年同期相比增加約150%，民眾反應相當熱烈。

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NO.1 永豐金證券

永豐金證券有推出多種數位投資服務，像是證券交割帳戶採永豐銀行大戶數位帳戶則享永豐銀行1.1%高利活存，可使用的大戶投App或透過iLeader App行動裝置下單，也有網頁下單服務，都有定期定額存股優惠！

投資門檻最低只需要100元，每月共有9天可以選擇扣款日，自由度且便利性高，且不只台股可以買，美股也可以買，現在透過豐存股官網，也能報酬試算存股成效！另外提供豐存股TOP10每30日交易熱門排行供投資人參考！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月5日至2021年12月5日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大社群平台、討論區及部落格等，針對討論『定期定額存股證券商』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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