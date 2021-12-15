電話下單股票都是老人？他揭：重訊一出「科技新貴」就急call

民眾開戶買賣股票，營業員通常會推薦下載APP自行操作電子單，既方便快速又能折抵手續費，而如今還在打電話下單的都是不懂3C產品的老人家嗎？一位內行人推翻網友的刻板印象，解答是「科技業新貴」因為職業限制，遇到重大消息真的只能急call營業員操作。

一名PTT網友以「用電話下單股票都是什麼人？」為題發文，他在今（15）日中午吃飯時，聽到隔壁桌客人打電話下單10張台積電，難易置信的問大家「現在不是用app掛單嗎？還在用電話下單都是什麼人？」

大家紛紛回應「年紀大的」、「老人用手機字太小，他們看不清楚」、「中老年大戶習慣了」、「大戶都有自己專屬業務員了」，也有人推薦電話下單的優點「避免下錯單」。

不過，有一名網友則另起文章解釋「明明就很多（人會電話下單）」，由於部分職業人士受限制，必須用最傳統的方式急call營業員，例如很多公司會鎖內網，或是不准上網、不能帶智慧型手機，甚至是智慧型手機限制不能裝APP，「其實不用說台積電啦，國內很多科技廠的廠房都不准帶智慧型手機，廠房哪會允許你下載看盤啦！到時候每個人上班都在看股票」。

他舉例職業，身在軍中的官兵不方便電子下單，「下單就只能打電話啊！有時候家人急call或簡訊有重大消息，就會趕快撥電話了」，還有科技業新貴的年薪數百萬，通常股票也買一大堆，電話下單一次直接買好幾張，底下留言板釣出一人自首「我當兵時還真的用電話下單」。