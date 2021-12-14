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台股勢如破竹！分析師曝近3年漲幅驚嘆「閉眼盲選也賺錢」

聯合新聞網 / 綜合報導
台股近3年來漲幅超過20%。 聯合報系資料照
台股近3年來漲幅超過20%。 聯合報系資料照

台股漲勢大好、股市交易話題正熱，近年來更是許多玩股新手躍躍欲試。對此，證券分析師陳相州就表示，1650家上市櫃公司有85%上漲，「等於就算閉著眼睛盲選也有機會賺錢」。

證券分析師陳相州透過臉書粉專「股添樂 股市新觀點」發文分享他的觀察，近3年來台股趨勢，2019年台股上漲29%、2020年台股上漲27%、2021年截至上周五（12月10日）上漲24%，「連續3年漲幅超過20%，這是過去30年未曾有過的紀錄」。

他指出，這3年下來，台股漲了1倍，1650家上市櫃公司裡，高達85%是上漲的，「換句話說，你就是閉著眼睛盲選，都有85%的機會賺錢，其中27%甚至可以獲得1倍以上、超過大盤的漲幅」。他也直言，現在是資本市場當中最美好的時代，若在如此背景之下還會賠錢，「說明該認真檢討一下（投資）方法是不是用錯了」。

網友看了紛紛留言，「房地產也漲了一大段」、「這種情況感覺就是買指數的最穩、最賺」，但也有網友直言「連續3年大漲，對於來年似乎有點空頭來襲的緊張感...」，陳相州也忍不住笑回「我去年就認為今年不會漲超過20%，想當然我被市場重重打臉，目前還腫一大塊」。

台股 資本市場 股票 房地產 上市公司

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