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全職太太愛玩股票！「獲利就炫耀」 老公嘆：她變了

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

全職太太照顧家庭不需外出工作，轉而花心思投資股票，但會是研究理財還是沉迷輸贏呢？有一位男子的老婆成為後者，喜歡到處分享親友買了哪一支「一個禮拜就賺好幾萬」，持股好不容易獲利也會馬上貼到LINE群組跟別人炫耀，讓他相當苦惱，甚至「有幾次快吵起來了」，而同為全職太太的網友推估因素是「成就感」影響。

該名丈夫在PTT以「老婆很愛玩股票怎麼辦」發文表示，妻子是全職主婦很愛玩股票，其實他對此沒意見，但不能接受的是太太很喜歡到處八卦「那個誰誰誰（鄰居、親戚、以前同學、小朋友同學的媽媽等等）買了什麼什麼股，一個禮拜就賺好幾萬」之類的話。丈夫擔心「實在太常講了，我聽了很悶，跟她說那大多是騙人的，哪那麼好賺，不然妳叫她貼對帳單或明細」，她卻回「憑什麼人家要貼給你看」。

「這也就算了」，丈夫接著抱怨，苦蹲很久的股票終於獲利，太太馬上在LINE貼對帳單跟人炫耀，「我跟她說不要這樣，這樣會惹人嫉妒」，不料，她回應「我這奈米獲利哪有人會嫉妒，你真小家子氣」，兩人因此數度快要吵架，丈夫求問「請問該怎麼處理？」，並表態不反對賺價差，「我有存金融股跟0050，上班無法看盤，所以不玩短期賺價差的股票」。

網友提醒「小心自己的存款」、「如果理念不合，就儘早離婚」、「她的舉止很像菜籃族+1，小賭怡情大賭亂性」、「這種個性不是應該早知道了？」，丈夫則直言「她沒玩股票前，覺得這個性單純可愛，現在不會了」。

但也有人認為「這些都還好啦，注意有沒有盲目跟單的症頭就好」、「玩股票就是賺的時候會很高調，賠的時候都惦惦」，還有其他全職太太透露「我跟我老公都用各自的錢在玩股票，只要知道底線，我們從不干涉對方的操作也從未為這個吵架。你老婆也需要成就感，如果她是用自己的錢也懂得自負盈虧，就不要管她，若她愛比較，你就嗯嗯哈哈帶過就好」。

股票 PTT 婚姻

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