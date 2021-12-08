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力積電上市後連跌兩天慘被套 網友哀嚎：沒有蜜月期啊

聯合新聞網 / 綜合報導
力積電。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
力積電。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

晶圓代工廠力積電於6日轉上市，掛牌首日拉出蜜月行情，收盤大漲52.1%，股價超過聯電、市值一度超越世界先進，隨後連日翻黑，讓股民哀嚎「說好的蜜月期呢？」，有人被晃到「吐血」，但也有長線投資人認為「不把中籤的甩掉，難道大戶想要跟你共同富裕」。

力積電轉上市掛牌首日，股價收在75.9元，今（8）日續走弱收在72.7元；而蜜月期指的是股票剛上市的前5天，沒有漲跌幅限制。

董事長黃崇仁強調明年晶圓代工市場持續漲價10～15%，銅鑼廠產能已全數被客戶包走，明年獲利將大幅成長，有信心躋身全球前五大晶圓代工廠。

PTT網友開酸「股價贏不了興櫃」、「是住套房行情」、「興櫃最後一天的韭菜，還在嗎？」、「原來市值超車，信眾以為是股價」，有人慘痛形容「這隻晃到我快吐血了」、「蜜月還沒完就先離婚了」、「今年很多上市都沒有行情，汎德、八方」。

但也有網友快速出手「78出掉了豪爽」、「抽籤仔還是賺啊」、「照往例，拿到股票當天，是最好的賣點」，還有人老神在在地說「6X再來考慮買進」、「不把中籤的甩掉，難道大戶想要跟你共同富裕」、「這支不用急，等抽籤仔賣光，外資開始吃貨才要開始」。

力積 PTT

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