-10%就要無條件停損？「空軍界鬼才」給散戶的4個建議...

首先，不要抱著想在股票市場裡賺錢，而是要抱持學習賺錢方法的心態。如果只是想在股票市場賺到錢，就沒辦法學習股票的交易技法，如果沒有屬於自己的交易技法，就無法長期在股市裡生存。不管是全職還是兼職，如果你想在股票市場裡賺錢，就要找到願意正大光明公開帳戶明細的高手們，以他們的交易技法進行標竿學習，把他們技法變成屬於自己的技法。來日方長，不要急著跳進股市裡，雖然過程緩慢，但請一步一步累積基礎後，再開始進行交易。

第二，一定要先從小錢開始投資，獲利後再開始慢慢增加投資本金。如果一開始就以大額投資，很容易被錢遮住雙眼，最後導致帳戶一貧如洗。最少要進行三個月以上的模擬投資，然後再用一股開始嘗試實戰交易，等到勝率超過80％以上，再把資本從十萬韓元提升到三十萬韓元、五十萬韓元、一百萬韓元。當資本提升到一百萬韓元的時候，很可能勝率就會下降，這時候要持續將本金維持在一百萬韓元，直到勝率提升為止。當你可以用一百萬韓元在一天內賺到八萬韓元以上的收益時，就可以將資本提高到三百萬韓元，等到勝率提升，在一天內可以用三百萬韓元賺取10％左右的報酬率時，再把本金提高到五百萬韓元，接著等勝率拉高的時候，再將本金提升到一千萬韓元。請恕我再強調一次，資本一定要慢慢提升。

第三，挑選不用停損的股票進行交易。如果真的遇到要停損的情況，一定要在-10％的時候，無條件停損。請養成習慣，在最安全的位置進場，在股價受壓的時候，實現獲利。

《撼動韓國股市的7大操盤手》。圖／樂金文化提供

放空的交易技法只要反向思考就好了。因此，如果領悟了上漲技法就能夠學會放空；如果領悟了放空技法，就能夠學會上漲技法。

第四，不懂得停損的人，樂透會比股票市場更適合你。不懂得停損的人，投資股票100％會賠光，但買樂透至少還有機率中獎。想交易股票，就必須要懂得停損，沒辦法停損的投資人，最後不是面對鉅額虧損，就是會錯失機會成本。

欲速則不達，我希望未來有更多投資人能夠從基礎開始一步一腳印。在散戶勝利的那天來臨之前，我都會繼續教導後輩。我希望自己可以帶給更多人夢想，希望他們都能跟我一樣，透過股票交易，過上幸福又富足的人生。

(本文摘錄自《撼動韓國股市的7大操盤手》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)