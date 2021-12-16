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「逢低交易該怎麼操作？」讓擊敗AI的神級操盤手告訴你

樂金文化 / 文／韓奉鎬
韓奉鎬建議，在進行績優股和中長期股票交易時，我比較喜歡利用低點分批進場。圖片來源/ingimage
韓奉鎬建議，在進行績優股和中長期股票交易時，我比較喜歡利用低點分批進場。圖片來源/ingimage

韓國最強！他是憑人腦擊敗AI的神級操盤手

所謂的逢低交易，就是指大盤走揚時，市場龍頭股的日K獲得五日均線的支撐，股價準備再次反彈的時機點，一般會被視為低點。我們會在這個時候進場，但是出場的時機，就會隨著交易技術或目標而各有不同。

搶帽子的低點交易，則是當盤中股票呈現上揚趨勢時，股價獲得趨勢線的支撐又重新上漲，我們會在這個時機點進場，而出場的時機大部分是等股價上漲一波後就收手。在這裡，我們主要以趨勢線為標準，我們在觀察股價上漲的走勢時，可以發現在很多情況下，股票會在上漲途中面臨失敗，又或者是形成了箱型的狀態。交易的標準很自由，以我個人為例，當市場狀態良好的時候，我個人比較偏好逢低交易法；在進行績優股和中長期股票交易時，我比較喜歡利用低點分批進場。

不管是過去還是現在，只要環顧周遭，不難找到當大盤崩跌時，透過短線交易獲得收益；但當市場反彈時，收益就又開始不保的情形。探究其中原因的話，就會發現當個股在盤中快速崩盤時，短時間內就會迅速反彈，所以交易過程必須快，才能夠獲利。但是當環境產生變化，市場開始反彈的時候，大盤和個股的波動就不像過去一般迅速，這時候的交易，就會轉變成低點交易。但是在這當中，我也會看到有些投資人畫地自限，認為自己做不到，因而長時間陷入苦戰。但是我認為，應該尊重每個人的選擇。

《撼動韓國股市的7大操盤手》。圖／樂金文化提供
《撼動韓國股市的7大操盤手》。圖／樂金文化提供

短線交易法是必須透過反覆的行為，才能培養出的無形技術，這是需要經過練習才可學會的。如果想要練習的話，市場就應該要是一個能符合練習的環境。喜歡暴跌股的人，就應該趁著市場崩盤的時候，反覆練習交易方法，學習如何運用這項投資技術；如果是喜歡逢低交易的人，則應該透過市場上揚時反覆練習。在這種情況下練習逢低交易的話，有時候會發生當日股價原本走揚，但是因為瞬間的拋售潮而出現股價崩跌的情況，就能藉此進行暴跌股練習。以整體效益來看，可以說，逢低交易相對來說更有效率。

(本文摘錄自《撼動韓國股市的7大操盤手》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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