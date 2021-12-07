快訊

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

存股百張就能安穩退休？ 財經達人曝「無視風險」悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
綠角認為存股族有一個盲點就是無視風險，一昧存某幾家大公司的股票，陷入「存股就能安穩退休」的行銷話術。（本報系資料庫）
綠角認為存股族有一個盲點就是無視風險，一昧存某幾家大公司的股票，陷入「存股就能安穩退休」的行銷話術。（本報系資料庫）

許多報章雜誌常說，存股是一個穩定度較高的投資策略，不用花太多時間盯盤，定期定額買幾家大公司股票，就能創造額外的被動收入，但財經達人「綠角」有不同看法，並舉出1970年代美國存股族的慘痛經驗，指出存股也有可能帶來悲慘後果。

綠角在粉專表示，近年存股這種投資方式大行其道，有些人士總說存幾百張某公司的股票，每年就可以領股息，一直安穩到退休，但真的那麼穩定嗎？綠角強調，他並不是認為存股一定會失敗，而是投資人得看到「存股的風險」，股票沒有說用「存的」，未來就一定會愈來愈有價值，如果存一堆壁紙會有多少價值？存到不對的股下場又會怎樣？

綠角盤點美國1970年代道瓊工業指數的30支成份股名單，當中的伯利恆鋼鐵（Bethlehem Steel Corporation）、克萊斯勒汽車（Chrysler Corporation）、柯達（Eastman Kodak Company），都是美國產業界的領頭羊，也是美國的驕傲，自然成為當時存股人的首選。

但是時間邁入21世紀，這三家公司的榮景漸衰，伯利恆鋼鐵在2001破產，克萊斯勒汽車在2008至2010年的美國汽車危機重挫，2009年申請破產重整，而柯達則被數位拍照技術淘汰，於2012的1月分申請破產。

綠角接著說，1970年代有一名叫做約翰（John）的25歲年輕人，也買了這幾家股票，堅信未來一定可以安穩退休，可是時序拉回2016年時，當別人會問「你怎麼不退休？」，此時已經65歲的約翰就會感嘆地說「沒辦法啊，誰叫我年輕時相信存股的做法，40年前就買了當時幾家強大公司的股票」。

綠角表示，看完上述情況，還要堅信存股可以讓人安穩退休嗎？實際狀況是「存股也可能讓你無法退休，帶來一生最大的財務災難」。

存股

相關新聞

存股百張就能安穩退休？ 財經達人曝「無視風險」悲慘下場

許多報章雜誌常說，存股是一個穩定度較高的投資策略，不用花太多時間盯盤，定期定額買幾家大公司股票，就能創造額外的被動收入，但財經達人「綠角」有不同看法，...

太菜？當沖客「月沖2000萬元」要求折手續費 營業員一句妙回

當沖稅率千分之1.5優惠延長至2024年底，台股雖然交易量縮，但仍有不少當沖客追求短線獲利。近日有一名當沖客向證券營業員表示，自己「月交易量2000萬元」...

新鮮人玩股票慘賠20萬 改「存股」花5年逆轉獲利

為達到開源目的，不少人都會額外投資股票，一名網友五年來扣除生活費，其他收入幾乎都投入存股，起初雖曾賠錢，不過後來改投資「金控股」，便逆轉獲利，其他網友狂讚「很強！存股就是靠耐心」。

幸運男抽中新股猶豫要留倉嗎？ 釣他曝「槓龜秒變中籤」過程

晶圓代工廠力積電將於6日轉上市，共105萬8611筆參與此次公開申購，中籤率僅3%，以29日興櫃參考價74.5元計算，等於抽中現賺近2.5萬元。日前，一名幸運網友就分享中籤消息，但對於是否要留倉或直接

不受疫情與升息干擾 這類基金受投資人青睞

近期全球受到新種病毒與聯準會加速縮減QE步伐影響，市場再度出現震盪，保德信投信表示，跨國投資平衡組合基金因為分散配置和跟...

魷魚遊戲投資啟示錄／投顧業舊瓶裝新酒 網紅分析師當道

南韓原創劇《魷魚遊戲》紅遍全球，引動一波全世界的魷魚熱潮。由於《魷魚遊戲》中，「舊瓶裝新酒」是重要的特點之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。