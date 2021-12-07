存股百張就能安穩退休？ 財經達人曝「無視風險」悲慘下場

許多報章雜誌常說，存股是一個穩定度較高的投資策略，不用花太多時間盯盤，定期定額買幾家大公司股票，就能創造額外的被動收入，但財經達人「綠角」有不同看法，並舉出1970年代美國存股族的慘痛經驗，指出存股也有可能帶來悲慘後果。

綠角在粉專表示，近年存股這種投資方式大行其道，有些人士總說存幾百張某公司的股票，每年就可以領股息，一直安穩到退休，但真的那麼穩定嗎？綠角強調，他並不是認為存股一定會失敗，而是投資人得看到「存股的風險」，股票沒有說用「存的」，未來就一定會愈來愈有價值，如果存一堆壁紙會有多少價值？存到不對的股下場又會怎樣？

綠角盤點美國1970年代道瓊工業指數的30支成份股名單，當中的伯利恆鋼鐵（Bethlehem Steel Corporation）、克萊斯勒汽車（Chrysler Corporation）、柯達（Eastman Kodak Company），都是美國產業界的領頭羊，也是美國的驕傲，自然成為當時存股人的首選。

但是時間邁入21世紀，這三家公司的榮景漸衰，伯利恆鋼鐵在2001破產，克萊斯勒汽車在2008至2010年的美國汽車危機重挫，2009年申請破產重整，而柯達則被數位拍照技術淘汰，於2012的1月分申請破產。

綠角接著說，1970年代有一名叫做約翰（John）的25歲年輕人，也買了這幾家股票，堅信未來一定可以安穩退休，可是時序拉回2016年時，當別人會問「你怎麼不退休？」，此時已經65歲的約翰就會感嘆地說「沒辦法啊，誰叫我年輕時相信存股的做法，40年前就買了當時幾家強大公司的股票」。

綠角表示，看完上述情況，還要堅信存股可以讓人安穩退休嗎？實際狀況是「存股也可能讓你無法退休，帶來一生最大的財務災難」。