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太菜？當沖客「月沖2000萬元」要求折手續費 營業員一句妙回

聯合新聞網 / 綜合報導
看盤情境示意圖。圖／Ingimage
看盤情境示意圖。圖／Ingimage

當沖稅率千分之1.5優惠延長至2024年底，台股雖然交易量縮，但仍有不少當沖客追求短線獲利。近日有一名當沖客向證券營業員表示，自己「月交易量2000萬元」，想協商將目前6折手續費再調低，沒想到對方回應的理由，令PTT網友笑翻。

該名當沖客的友人在PTT以「營業員阿姨不肯給折讓」為題發文表示，當沖客月當沖量近2000萬元，跟營業員阿姨談折讓手續費，卻被回應「服務是無價的」，所以不給折讓，依舊是電子單6折手續費。他向「月成交上億的大佬們」求問「交割戶不夠錢賴通知，這算是應該的？還真的是額外的無價服務？」，也正考慮「跳槽換券商」。

大家紛紛表態「換！阿姨不缺業績」、「新光無腦2.8折，交割戶沒錢準時打電話來」、「台新電子下單不就3折了」、「大間的券商比較不好談，至少要上億再說」。

還有人懷疑當沖操作觀念出問題「愛現沖只用6折券商，是盤子行為XD」、「現沖不找折讓高的券商，送錢484，笑了」，當沖客友人則透露「我也是深刻覺得我朋友是盤子」，正因如此想救他。

有人遇過「之前一個月1億也是6折，後來跳槽才打來說可給4折」。不過，有網友替營業員緩頰，「營業員比你還怕違約啦」、「一個月才兩千萬也在跟人家談價，一天2000萬再來好嗎」，甚至釣出內行人「我中信營業員，只要交割前一天中午沒錢，都會打電話提醒」，反駁服務無價說法。

台股 當沖

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