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新鮮人玩股票慘賠20萬 改「存股」花5年逆轉獲利

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人都喜歡投資股票賺錢。本報系資料庫（記者余承翰／攝影）
許多人都喜歡投資股票賺錢。本報系資料庫（記者余承翰／攝影）

為達到開源目的，不少人都會額外投資股票，一名網友五年來扣除生活費，其他收入幾乎都投入存股，起初雖曾賠錢，不過後來改投資「金控股」，便逆轉獲利，其他網友狂讚「很強！存股就是靠耐心」。

一名網友在PTT發文表示「存股滿五年了」，從20歲退伍後第一份工作就開始投資股票，但不幸賠了20萬左右，2016年開始，每月薪水固定轉2萬去證券戶買第一金，加上所有的存款也投入，直到2017年除權息前，累計第一金25張，股息再投入。

該網友表示，「到了2018年開始買進玉山金，當年度除權息前，累計第一金37張、玉山金3張，股息再投入。2019年除權息前，累計第一金50張，玉山金10張，儲蓄險解約加上股息再投入」。

該網友指出，「2020年除權息前，因疫情關係，玉山金跌幅較大，賣了一部份第一金去買進玉山金，累計第一金45張，玉山金40張，股息再投入。2021年5月，因台灣疫情2次爆發，股價相對低檔，於是借了信貸加碼，並選擇買進華南金，除權息前累計第一金50張，玉山金50張，華南金40張，股息再投入」。

他表示，「目前因為繳信貸以及交了女朋友的緣故，所以不再每個月投入2萬元，改成不定時投入，截自11月30日，累計第一金51張，玉山金55張，華南金44張，累計5年配息279629、配股11396股，市值353萬」。

該網友說，「這5年來扣除生活費，幾乎所有的收入都投入存股，相信很多人會覺得不妥 ，所以目前會逐步增加緊急預備金的金額，也很慶幸這5年來都沒有突發的大筆開銷，雖然存股真的很無聊，但我還是會繼續存下去」。

其他網友紛紛留言「強，存到超越本薪了」、「可以準備出書了」、「羨慕，人生勝利組」、「要無腦存股真的就是選金融股」、「存股不會沒辦法變富，只是需要時間滾復利」。

PTT

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